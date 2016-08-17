​На страже рубежей Отечества

– Дархан Айткалиевич, расскажите о том, как проходило становление Пограничной службы...

– Как известно, один из основных признаков государства – наличие территории с четко обозначенными границами и способность их защитить. Это определяет особую роль Пограничной службы в системе мер, направленных на сохранение территориальной целостности страны.

История формирования Пограничных войск берет начало с 1992 года – с принятия под охрану казахстанско-китайского участка границы. В 1995 году войска были преобразованы в Государственный комитет по охране госграницы, а в марте 1997 года – в Силы охраны государственной границы в составе Вооруженных сил РК.

Начиная с 1998 года с целью контроля за миграционными потоками, защиты экономических интересов государства, противодействия наркотрафику, проявлениям экстремизма и терроризма пограничниками поэтапно были приняты под охрану участки границы с Кыргызстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Россией и на Каспийском море.

С учетом национальных интересов Указом Президента страны от 10 декабря 1999 года Силы охраны Государственной границы были выведены из состава Вооруженных сил и преобразованы в Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК. В этом качестве мы осуществляем служебно-боевую деятельность и в настоящее время.

– С какими результатами пограничники встречают профессиональный праздник в этом году?

– С учетом наличия угроз и вызовов национальной безопасности страны основное внимание Пограничная служба уделяет охране внешних границ Таможенного союза.

Современное поколение защитников рубежей достойно выполняет стоящие перед ними задачи, обеспечивает надежный заслон терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, контрабанде и расхищению природных ресурсов, нелегальной миграции.

Так, в первом полугодии 2016 года на 2,6% увеличилось количество выявленных фактов перемещения через границу товаров и грузов с нарушением установленных правил, а по общему их весу – на 3,9%. В 3,5 раза увеличился вес выявленных наркотических средств. Предотвращены незаконные перемещения через границу оружия и патронов. Отмечается увеличение попыток провоза незадекларированной валюты в 2 раза и религиозной литературы на 25%.

Пограничной службой в первом полугодии текущего года пресечено около 7 тысяч правонарушений в пограничном пространстве. Изъято из оборота 76,5 килограмма наркотических веществ (из них более 52 киллограммов героина) и 226 единиц оружия. В территориальных и внутренних водах изъято свыше 40 браконьерских плавсредств и свыше 313 км орудий незаконного лова. В рамках содействия специальным и правоохранительным органам в пунктах пропуска выполнено почти 18 тысяч оперативных заданий. В отношении правонарушителей возбуждено 549 уголовных и около 11 тысяч административных дел.

С 2000 года протяженность охраняемой государственной границы увеличилась в 8,5 раза, с 1 783 километров до 15 132 километров, количество пунктов пропуска на границе возросло с 6 до 98, а пассажиропоток за последние годы вырос в десятки раз и на сегодня составляет более 46 миллионов человек в год.

– Каковы важнейшие слагаемые надежной охраны границы сегодня?

– Подготовленность войск к выполнению поставленных задач – важнейшая слагаемая надежной охраны границы в современных условиях. В настоящее время реализуется комплекс мер по усилению охраны наших рубежей с сосредоточением основных усилий на южном и юго-западном стратегических направлениях.

Организованы и проведены четыре пограничные операции по пресечению противоправной деятельности на участках нашей границы с Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Основная часть зафиксированных в период операций правонарушений связана с нарушениями законодательства РК в области миграции. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и торговле людьми на территориях государств – членов ОДКБ мы приняли участие в первом этапе совместного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2016».

В рамках СНГ в целях противодействия проникновению через внешние границы и с территории Афганистана террористических групп, оружия, боеприпасов, наркотических средств и незаконных мигрантов были задействованы в совместной специальной пограничной операции «Чануб-2016». А на казахстанско-кыргызском участке границы проведена активная фаза совместной операции «Боордош-2016». В настоящее время Пограничная служба участвует в оперативно-профилактическом мероприятии «Көкнәр-2016».

Серьезное внимание уделяется повышению профессионального уровня пограничных формирований. Наши сотрудники приняли активное участие в оперативно-тактическом командно-штабном учении с межвидовыми группировками войск на Восточном стратегическом направлении «Айбалта-2016» и специальном учении сил специальных операций «Каратау-2016».

На юго-западном направлении государственной границы проведено одностороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение Пограничной службы «Батыс-2016» с боевой стрельбой, которое проходило в три этапа. В маневрах были задействованы все подразделения Пограничной службы КНБ РК, пограничная авиация, корабли и катера, боевая техника, а также групповое и стрелковое вооружение. Стражи государственных рубежей отработали на практике проведение пограничных и специальных операций на стыке полос ответственности двух региональных управлений на юго-западном направлении на начальных стадиях условного вооруженного конфликта. Мы проверили состояние боевой и оперативно-служебной готовности пограничных формирований, способность и возможности органов управления осуществлять свою деятельность, всестороннее обеспечение действий сил и средств в условиях угрозы и в ходе локализации пограничного вооруженного конфликта. Впервые за последние несколько лет всеми категориями военнослужащих выполнены упражнения по метанию ручных гранат и обкатке бронетехники.

– Прикаспийский регион всегда требовал к себе серьезного внимания. Как на сегодня обстоят дела на морских рубежах? В частности, в вопросах боевого и технического оснащения?

– На сегодня в боевой состав морского объединения вводятся новые пограничные корабли и скоростные катера, оснащенные современным оборудованием и вооружением. В нынешнем году завершено строительство пограничного корабля «Барс» с гидроаккустической станцией. Ведутся приемно-ходовые испытания. Специалистами завода «Зенит» проводится заключительный этап пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию ледокольно-буксировочного катера «Кажымукан» в речном порту Атырау.

В ближайшие дни в торжественной обстановке состоится вручение военно-морского флага командиру пограничного корабля «Сарбаз», который был принят на вооружение в мае текущего года.

Следует также отметить, что в ходе оперативно-тактического командно-штабного учения Пограничной службы «Батыс-2016» в акватории Каспийского моря подразделения Береговой охраны отработали задачи по охране государственной границы – действия по уничтожению незаконного вооруженного формирования и пресечению деятельности контрабандистов на «отлично».

– Офицеры Погранслужбы также обеспечивают защиту посольства Казахстана в Афганистане?

– Первая группа офицеров Пограничной службы КНБ РК завершила свою миссию по физической защите посольства нашей страны в Афганистане в июне текущего года, ей на смену в Кабул убыла вторая. Ровно год казахстанские пограничники несли круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая защиту загранучреждения и его персонала.

В настоящее время Пограничная служба в плановом порядке проводит комплекс мероприятий по подготовке военнослужащих, которых планирует направлять для защиты загранучреждений нашей страны в государствах, перечень которых утвердит Правительство по представлению МИД РК.

– Служба по охране рубежей Родины требует от пограничников не только высокого профессионализма, отличной боевой выучки, но в сложных ситуациях – смелости и отваги. Думаю, государство по достоинству оценивает ратный труд пограничников.

– По итогам служебно-боевой деятельности с начала 2016 года по Пограничной службе КНБ РК всего награждено свыше 3 500 человек. Более 3 тысяч – ведомственными наградами и нагрудными знаками. За последний год 15 военнослужащим воинские звания присвоены досрочно. Четверо удостоены государственных наград – «Айбын»,«Epлiгi үшiн», «Жауынгерлiкepлiгi үшiн».

Ни для кого не секрет, что на плечах каждого пограничника лежит огромная ответственность, порой сопряженная с риском для жизни. Даже свой профессиональный праздник стражи государственных рубежей встречают на боевом посту, потому что есть такая работа – Родину охранять.

Я хочу пожелать тем, кто посвятил свою жизнь этому благородному и нелегкому делу, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе!