На сцене виртуозы

Столичную публику яркими выступлениями порадовали ведущие солисты «Астана Опера», победители международного телепроекта «Большая опера», Салтанат Ахметова и Динмухамед Кошкинбаев, знаменитый виолончелист Сергей Ролдугин и выдающийся скрипач Павел Милюков.

Концерт «Музыка без границ» был организован Министерством культуры и информации РК, Санкт-Петербургским Домом музыки при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Казахстане. Напомним, в 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве между театром «Астана Опера» и Санкт-Петербургским Домом музыки. В документе отражена большая работа по созданию возможностей для взаимного обмена в сфере музыкального искусства.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелист и дирижер, народный артист России, профессор Сергей Ролдугин блистал на казахстанской сцене в 2016 и 2019 годах. Для лауреата международных конкурсов, в том числе XV конкурса им. П. И. Чайковского, участника программы Московской филармонии «Звезды XXI века» скрипача Павла Милюкова это было дебютное выступление в театре «Астана Опера».

Казахстанские звезды Салтанат Ахметова и Динмухамед Кошкинбаев не требуют особого представления, потому как стоит их именам появиться в афише – билеты раскупаются за считанные дни. Большую славу артисты приобрели не только на родине, но и далеко за ее пределами. В СНГ их популярности способствовал телевизионный конкурс «Большая опера», победителями которого они стали в разные годы.

Творческий вечер «Музыка без границ» запомнился всем насыщенной программой и яркими номерами виртуозных музыкантов. Они представили слушателям интерпретации произведений Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Джоаккино Россини, Тлеса Кажгалиева, также прозвучала казахская народная песня «Япурай» в обработке композитора Александра Зацепина.

Открывал программу симфонический кюй «Қыз қуу» Тлеса Кажгалиева в исполнении симфоничес­кого оркестра «Астана Опера» под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухит­дина. Гармония и энергия этого кюя во всей красе отразили выдающийся талант композитора. Не случайно это произведение часто звучит на зарубежных сценических площадках, его называют визитной карточкой казахстанской симфонической музыки.

Затем Салтанат Ахметова спела арию Семирамиды из одноименной оперы Россини. Ее сопрано всегда звучит чарующе, заполняя зал волнующей страстью и эмоциональной глубиной. Когда певица выходит на сцену, она демонстрирует блестящее мастерство, погружая слушателей в мир оперы.

Сергей Ролдугин сыграл Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского. Мастерское владение инструментом и исключительный музыкальный талант позволяют ему создавать неповторимые интерпретации.

Баритон Динмухамед Кошкинбаев покорил слушателей казахской народной песней «Япурай». Его чарующий молодой голос, полный эмоций и силы, передал солнечное настроение сочинения и восхищение природой родной земли. В финале концерта публика рукоплескала скрипачу Павлу Милюкову, который прекрасно исполнил Концерт № 1 для скрипки с оркестром Шостаковича.

Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что название концерта «Музыка без границ» символизирует особый подход к культурному обмену и дружественные отношения между двумя странами. По его словам, искусство может обходить любые барьеры. «Мы в Казахстан привозим лучшее», – подчеркнул он.

– Мы подготовили содержательную программу, и в то же время концерт получился достаточно компактный. В музыкальном вечере прозвучали произведения западноевропейских, русских и казахстанских композиторов, – поделился впечатлениями дирижер Абзал Мухитдин. – На сцене выступили потрясающие артисты, виртуозы, чьи имена широко известны во всем мире. Этот музыкальный вечер, несомненно, стал значимым культурным событием.