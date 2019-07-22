​На тетрадки хватит

Такое решение приняли депутаты Петропавловского городского маслихата. Это еще один шаг в планомерной работе, которая ведется в регионе для помощи многодетным семьям.

По итогам внеочередной сессии депутаты городского маслихата утвердили внесение изменений в правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан. Основное изменение коснулось выплат, приуроченных ко Дню Конституции. Теперь их будут получать лица из категории нуждающихся.

Ранее разовую финансовую поддержку от государства в размере 10 МРП в конце августа получали только почетные граждане района, города или области, лица со статусом персональных пенсионеров и североказахстанцы, имеющие особые заслуги перед страной. В нынешнем году к ним присоединятся многодетные семьи, воспитывающие четырех и более детей. Для них выплаты составят 5 МРП (12 625 тенге).

Также в обновленном списке получателей пособия теперь значатся многодетные матери в звании «Мать-героиня», награжденные орденом «Материнская слава», подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Накануне учебного года даже такая небольшая сумма не будет лишней. «На тетради хватит», – уже пишут в соцсетях мамы.

Кстати, еще в марте к Международному женскому дню многодетные матери, отмеченные наградами, так же получили по 5 МРП. Как отметили представители отдела занятости и социальных программ, таким образом выполняется поручение главы региона Кумара Аксакалова о повышении размера помощи многодетным семьям, прозвучавшее на отчетной встрече с населением.