Казахстанские силовики переходят на усиление в преддверии Дня Республики

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

В таком режиме полицейские будут работать с 24 по 26 октября

Фото: Kazpravda.kz

Министерством внутренних дел принимаются все необходимые меры по усилению и обеспечению надлежащего правопорядка в период празднования Дня Республики. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

"С 24 по 26 октября весь личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Совместно с акиматами в каждом регионе согласованы места проведения культурно-массовых мероприятий. Подготовлены расчеты сил и средств правопорядка. Хочу отметить, что в эти дни предусмотрено увеличение до 20 тысяч количества задействованных на охрану общественного порядка сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил Кениспаев.

По его словам, помимо этого, маршруты нарядов полиции будут приближены к местам массового скопления и отдыха граждан, с визуальным контролем камерами видеонаблюдения ЦОУ.

Для мониторинга ситуации на базе министерства будет развернут оперативный штаб. Работа аналогичных штабов предусмотрена во всех регионах.

"В целом министерство приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан, а также правопорядка во время празднования Дня Республики", - добавил спикер.

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