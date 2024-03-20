На востоке страны лесхозы перекладывали свои обязанности на предпринимателей

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа Восточно-Казахстанской области, несмотря на то что лесорубочные билеты были выписаны на сами лес­ные хозяйства, госучреждения предъявляли к покупателям древесины многочисленные требования. В том числе предпринимателей обязывали очищать деляны и площадки для складирования от порубочных остатков и отходов, приводить в надлежащее состояние и содержать лесовозные дороги, мосты, просеки, водотоки.

Как напомнили в облпрокуратуре, в соответствии с лесным законодательством выполнение данных работ является обязанностью лесопользователя, то есть лесхозов. В целом подобные нарушения выявлены по 112 договорам. По актам прокурорского реагирования уполномоченный областной орган внес изменения во все договоры купли-продажи лесопродукции.