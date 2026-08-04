185 млн просмотров: рекордное количество зрителей смотрит «Игры будущего» в Астане

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Как отмечают в министерстве, «Игры будущего 2026» в Астане демонстрируют рекордный рост зрительского интереса. Еще вчера общее количество просмотров трансляций турнира составляло 85 миллионов, а сегодня этот показатель достиг уже 185 миллионов. За одни сутки аудитория увеличилась на 100 миллионов просмотров, что свидетельствует о высоком международном интересе к соревнованиям.

Такая динамика подтверждает, что Казахстан способен на высоком уровне проводить крупнейшие международные турниры, объединяющие спорт, технологии и инновации. По инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта, и проведение «Игр будущего» соответствует стратегическому курсу страны на технологическое развитие, подчеркнули в Минтуризма.

«Сегодня киберспорт пользуется большой популярностью среди молодежи. При этом наша задача - показать, что цифровые дисциплины и традиционный спорт не противопоставляются друг другу, а, напротив, дополняют друг друга и помогают вовлекать молодое поколение в активный образ жизни. «Игры будущего» − это не только масштабные соревнования, но и важная площадка для укрепления международного сотрудничества, обмена опытом и продвижения Казахстана как современного центра спорта, инноваций и новых технологий», − говорится в информации.

В Астане продолжается один из крупнейших международных спортивных турниров нового поколения - Игры будущего-2026 (Games of the Future 2026). Со дня открытия – 29 июля – масштабное мероприятие посетили более 8 тысяч человек.