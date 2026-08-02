Победителей летнего чемпионата по пожарно-спасательному спорту наградили в Уральске

Турниры

Участники демонстрировали высокий уровень технической подготовки

Фото: МЧС

В Уральске завершился XV летний чемпионат МЧС РК по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

На протяжении четырех соревновательных дней сильнейшие спортсмены из 14 региональных команд страны демонстрировали высокий уровень подготовки, силу, скорость, выносливость и мастерство, соревнуясь в дисциплинах «Подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни», «100-метровая полоса с препятствиями», «Пожарная эстафета 4×100 метров» и «Боевое развертывание».

Чемпионат стал настоящим праздником спорта, объединив юных спортсменов, тренеров, судей и представителей регионов. Участники демонстрировали высокий уровень технической подготовки, командный дух, дисциплину и стремление к победе, подтверждая высокий потенциал подрастающего поколения пожарных-спасателей Казахстана.

После завершения соревнований состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата. Победители и призеры в личных и командных дисциплинах были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами.

  По итогам общекомандного зачета призовые места распределились следующим образом:

1 место — ДЧС Западно-Казахстанской области;
2 место — ДЧС города Астана;
3 место — ДЧС Акмолинской области.

По данным ведомства, XV летний чемпионат МЧС РК по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров стал важным этапом отбора сильнейших спортсменов. По итогам соревнований были определены лучшие представители страны, вошедшие в состав сборной команды МЧС РК. Впереди их ожидает заключительный этап подготовки к главным международным стартам сезона.

 С 22 по 25 августа 2026 года сборная команда МЧС РК примет участие в чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту, которые пройдут в городе Жуковский Российской Федерации. Участники национальной сборной будут достойно представлять страну и защищать честь МЧС на мировой спортивной арене.

Проведение чемпионата в очередной раз подтвердило высокий уровень развития пожарно-спасательного спорта в Казахстане, его значимую роль в воспитании молодого поколения, укреплении спортивных традиций и подготовке будущих защитников страны.

#уральск #Спорт #чемпионат #МЧС

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