Легендарная велогонка

«Школьник Казахстана» – легендарная гонка. Она проводится 56-й раз. Последнюю четверть века она прописалась в Восточном Казахстане, где сам рельеф, сочетаю­щий равнинные и горные участки, учит юных спортсменов тактике, распределению сил, концентрации воли и внимания. В свое время такие мастер-классы, причем в разных погодных условиях – жару, дождь, ветер – на трассах Казахстанского Алтая прошли именитые чемпионы Александр Винокуров и Александр Шефер.

В 2019 году Винокуров, прилетевший в Усть-Каменогорск на 50-летие «Школьника» вместе с юниорской командой «Монако», делился воспоминаниями о своем учас­тии в турнире в 1987-м: «Я был младше остальных на два года, меня никто всерьез не воспринимал. На финише я опередил соперника на две секунды и понял: нельзя сдаваться, надо бороться до конца и финишировать, не оглядываясь. Не всегда бывает, что ты первый, но главное – мечтать, работать над собой, работать с велосипедом».

Как отметили в Республиканской федерации велоспорта, соревнования, сами ставшие уже спортивной историей, притягивают внимание детей, помогают находить одаренных спортсменов и формировать резерв национальной сборной.