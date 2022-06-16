На заводе "АрселорМиттал Темиртау" насмерть разбился рабочий

36-летний мужчина погиб на заводе «АрселорМиттал Темиртау», упав с 20-метровой высоты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Трагедия произошла на заводе «АрселорМиттал Темиртау» сегодня, 16 июня. При производстве монтажных работ на котле №7 ТЭЦ-2 погиб мужчина 1986 года рождения. Он упал с 20-метровой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что мужчина был сотрудником ТОО «AB Construction». Случай расследуется.