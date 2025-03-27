На заводе CLAAS в Петропавловске открылся учебный центр по дуальному обучению

Год рабочих профессий
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Это еще один важный шаг в направлении подготовки специалистов для сельского хозяйства.

фото акимата СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез ­Нурмухамбетов и члены делегации из Германии во главе со старшим вице-президентом Восточного региона CLAAS Михаэлем Риттером ознакомились с возможностями нового учебного центра, который создан в ходе сотрудничест­ва предприятия с Высшим Северо-Казахстанским профессионально-педагоги­ческим колледжем.

В рамках соглашения о внед­рении системы дуального образования студенты смогут теперь не только изучать теорию, но и получать практический опыт на самом заводе. Уже в январе этого года восемь студентов колледжа начали обучение в специально оборудованном классе. По завершении трехлетнего курса они получат рабочие места на заводе CLAAS.

В ходе встречи отмечалось, что в 2025 году предприятие планирует увеличить выпуск современной аграрной техники до 528 единиц, включая тракторы CLAAS Xerion, комбайны CLAAS Trion и посевные комплексы HORSCH Sprinter.

Напомним, что ранее в СКО был принят региональный план, направленный на популяризацию технических и инженерных профессий среди молодежи. Сегодня 13 из 24 колледжей области готовят рабочих специалистов. Из 11 тыс. студентов региона 3,8 тыс. осваи­вают такие рабочие специальности, как механизатор, электрик, сварщик и токарь. Современное оборудование и практика на базе предприятий помогают выпускникам быть готовыми к реальным задачам на рынке труда.

Дополнительно выделено 105 образовательных грантов, а их общее число – 1 742. Важным направлением остается дуальное обучение, охват которого вырос с 2,6 тыс. до 3 тыс. студентов.

Для успешной реализации программы колледжи сотрудничают с более чем 300 предприятиями региона. Все эти усилия направлены на то, чтобы выпускники получили не только востребованную профессию, но и гарантированное трудо­устройство.

#Петропавловск #завод #CLAAS

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