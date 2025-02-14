Налоговую реформу обсудили с представителями бизнеса в Атырауской области

Налоги,Экономика
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В мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов, Палаты предпринимателей Атырауской области и субъекты бизнеса. Всего на встрече присутствовало порядка 100 предпринимателей

Фото: пресс-служба правительства РК

На площадке департамента государственных доходов по Атырауской области состоялось совещание с участием вице-министра национальной экономики РК Бауыржана Омарбекова и заместителя акима Атырауской области Жасулана Бисембиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Основной темой обсуждения стала налоговая реформа, в частности, изменения в системе налогообложения, включая повышение ставки НДС и введение дифференцированного подхода.

Вице-министр представил предложение правительства по установлению базовой ставки НДС на уровне 16%, введению пониженной ставки 10% для ряда приоритетных отраслей и освобождению от налога сельхозтоваропроизводителей.

В ходе открытого диалога предприниматели высказали свою позицию и озвучили опасения по поводу возможного увеличения нагрузки на бизнес. Особое внимание было уделено вопросам трансформации спецналогового режима и розничного налога.

Представители отраслевых советов при Палате предпринимателей внесли ряд предложений, направленных на минимизацию рисков для бизнеса и обеспечение стабильности налоговой системы.

«Введение розничного налога стало положительным событием для представителей «магазинов у дома». Заплатив 2% налога, мы можем открыто показать все наши доходы. Государство предоставило ряд льгот, чтобы облегчить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. Однако обсуждаемый сегодня вопрос о повышении ставки НДС может привести к росту цен на продукты питания, поэтому мы надеемся, что правительство выработает оптимальное решение, как для бизнеса, так и рядовых потребителей», — отметила индивидуальный предприниматель Ляззат Досмагамбетова.

Вице-министр отметил, что Казахстан нуждается в модернизации налоговой системы, но этот процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы не подорвать развитие предпринимательства и сохранить конкурентоспособность экономики. Он подчеркнул, что мнения бизнеса обязательно будут учитываться при дальнейшем обсуждении реформы.

По итогам совещания принято решение продолжить консультации с предпринимательским сообществом, чтобы выработать сбалансированные подходы к реформированию налоговой системы с учетом интересов всех сторон.

 

#Правительство #мнение #бизнес #предприниматели #НДС

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