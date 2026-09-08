В рамках Проектного офиса поддержан единый подход к налогообложению операций с облигациями квазигоссектора

Фото: Пресс-служба Правительства

На 27-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрели вопрос налогообложения операций с облигациями квазигосударственного сектора при их внебиржевом обращении после приобретения на казахстанских фондовых биржах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В рамках расширения перечня казахстанских ценных бумаг, доступных через международную депозитарную инфраструктуру Euroclear/Clearstream, прорабатывается возможность расширения доступа иностранных инвесторов к облигациям квазигосударственного сектора. Предполагается, что основными держателями таких бумаг через Euroclear/Clearstream станут нерезиденты.

Вместе с тем действующее налоговое законодательство не в полной мере регулирует налогообложение дохода от прироста стоимости ценных бумаг при их последующей продаже вне Казахстанской фондовой биржи.

Как отметила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, при продаже нерезидентом облигаций квазигосударственного сектора на Казахстанской фондовой бирже доход от прироста их стоимости освобождается от налогообложения. Однако при последующей продаже этих же бумаг вне казахстанской биржи аналогичный подход законодательством не предусмотрен.

Вопрос приобретает особую актуальность с учетом развития операций через международную депозитарную инфраструктуру. Сделки между нерезидентами внутри систем Euroclear/Clearstream не проходят через казахстанскую торговую и расчетную инфраструктуру. При этом при совершении внебиржевых (OTC) сделок между нерезидентами и казахстанскими участниками рынка налоговое освобождение, предусмотренное для операций на организованном рынке через казахстанские фондовые биржи, не применяется.

Объем находящихся в обращении тенговых облигаций субъектов квазигосударственного сектора в настоящее время составляет порядка 17,6 трлн тенге. Если исходить из средней доли нерезидентов в общем объеме государственных ценных бумаг за последние восемь месяцев 2026 года – 8,1%, потенциальный объем их вложений в облигации квазигосударственного сектора может составить порядка 1,4 трлн тенге.

Таким образом, различия в налоговом режиме для биржевых и внебиржевых операций могут создавать дополнительный барьер для иностранных инвесторов и ограничивать потенциал обращения облигаций квазигосударственного сектора через международную депозитарную инфраструктуру.

По итогам обсуждения участники Проектного офиса в целом поддержали подход по освобождению от налогообложения дохода от прироста стоимости при соответствующих сделках, совершаемых вне казахстанской фондовой биржи.

Министерство национальной экономики совместно с Министерством финансов проработает необходимые уточнения в налоговое законодательство и проинформирует участников рынка о результатах этой работы.