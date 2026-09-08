В рамках Проектного офиса поддержан единый подход к налогообложению операций с облигациями квазигоссектора

Налоги,Правительство

Прорабатывается возможность расширения доступа иностранных инвесторов к облигациям квазигосударственного сектора.

Фото: Пресс-служба Правительства

На 27-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрели вопрос налогообложения операций с облигациями квазигосударственного сектора при их внебиржевом обращении после приобретения на казахстанских фондовых биржах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В рамках расширения перечня казахстанских ценных бумаг, доступных через международную депозитарную инфраструктуру Euroclear/Clearstream, прорабатывается возможность расширения доступа иностранных инвесторов к облигациям квазигосударственного сектора. Предполагается, что основными держателями таких бумаг через Euroclear/Clearstream станут нерезиденты.

Вместе с тем действующее налоговое законодательство не в полной мере регулирует налогообложение дохода от прироста стоимости ценных бумаг при их последующей продаже вне Казахстанской фондовой биржи.

Как отметила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, при продаже нерезидентом облигаций квазигосударственного сектора на Казахстанской фондовой бирже доход от прироста их стоимости освобождается от налогообложения. Однако при последующей продаже этих же бумаг вне казахстанской биржи аналогичный подход законодательством не предусмотрен.

Вопрос приобретает особую актуальность с учетом развития операций через международную депозитарную инфраструктуру. Сделки между нерезидентами внутри систем Euroclear/Clearstream не проходят через казахстанскую торговую и расчетную инфраструктуру. При этом при совершении внебиржевых (OTC) сделок между нерезидентами и казахстанскими участниками рынка налоговое освобождение, предусмотренное для операций на организованном рынке через казахстанские фондовые биржи, не применяется.

Объем находящихся в обращении тенговых облигаций субъектов квазигосударственного сектора в настоящее время составляет порядка 17,6 трлн тенге. Если исходить из средней доли нерезидентов в общем объеме государственных ценных бумаг за последние восемь месяцев 2026 года – 8,1%, потенциальный объем их вложений в облигации квазигосударственного сектора может составить порядка 1,4 трлн тенге.

Таким образом, различия в налоговом режиме для биржевых и внебиржевых операций могут создавать дополнительный барьер для иностранных инвесторов и ограничивать потенциал обращения облигаций квазигосударственного сектора через международную депозитарную инфраструктуру.

По итогам обсуждения участники Проектного офиса в целом поддержали подход по освобождению от налогообложения дохода от прироста стоимости при соответствующих сделках, совершаемых вне казахстанской фондовой биржи.

Министерство национальной экономики совместно с Министерством финансов проработает необходимые уточнения в налоговое законодательство и проинформирует участников рынка о результатах этой работы.

#налоги #квазигоссектор #нерезиденты #облигации

Популярное

Все
Подсолнечник бьет рекорды
Восемь из десяти – довольны
Открытая и эффективная работа
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Поддержка на каждом этапе
Конституция определяет вектор развития страны
Международные коридоры и транзитный потенциал
За каждым названием – история
Курс на перезагрузку: смена архитектуры отечественного футбола
От завершения банковской реформы к новому этапу развития
Вода как ресурс роста
Царская рыба «с пеленок»
Подвела жажда наживы
Оценка за директорство
Яркие краски Flamingo Fest
В рамках Проектного офиса поддержан единый подход к налогообложению операций с облигациями квазигоссектора
В Мангистау полностью отремонтировали свыше 500 км электросетей
Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконструкцию
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
AI-Sana создает экосистему будущего
Батат витаминами богат
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Чистая работа на шоссе Ондирис
Для комфорта, красоты и безопасности
Школа начинается с заботы
Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»
Уродился хлеб на славу
Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Генассамблеи ООН
От «Аталанты» до «Риги»
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт

Читайте также

В Казахстане будут развивать декоративные питомники
Бектенов представил нового акима Алматинской области: в чис…
13,5 млн га перераспределенных сельхозземель, внедрение ИИ …
Олжас Бектенов представил новых министров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]