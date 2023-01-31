«Наполи» рвется к чемпионству

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Аскар Бейсенбаев

В Италии клуб из Неаполя с каждым туром все больше отрывается от своих преследователей.

Очередной обзор топ-5 национальных первенств Европы мы на этот раз начнем не с английской Премьер-лиги (там небольшой перерыв в регулярном чемпионате, связанный с розыгрышем Кубка страны), а с итальянской Серии А, где в этом сезоне просто великолепно выступает клуб из Неаполя. Там, между прочим, с 1984 по 1991 год играл великий аргентинец Диего Армандо Марадона.

В итальянском чемпионате уже преодолен экватор – то есть в нынешнем сезоне команды уже сыграли половину матчей «регулярки». После 20 игр на первом месте уверенно идет неаполитанский «Наполи», набравший уже 53 очка и опережающий ближайшего преследователя (миланский «Интер») на целых 13 баллов, а это уже большой задел в марафонском забеге на чемпионство.

Что уж тут говорить, если перед очередным поединком дома против римской «Ромы» главный тренер римлян – небезызвестный португальский тренер Жозе Моуринью – еще перед матчем поздравил соперника с завоеванием чемпионского титула. По его мнению, в Серии А сейчас просто нет команды, способной составить неаполитанцам конкуренцию. Это было подтверждено и самой игрой, где «Наполи» хоть и не без труда, но одолел столичный клуб со счетом 2:1.

Что касается преследователей «Маленьких осликов» из Неаполя (вот такое ласковое неофициальное прозвище у клуба), то они в какой-то степени помогают успеху неаполитанцев.

Так, если вышедший на второе место в турнирной таблице миланский «Интер» свою встречу на выезде выиграл у «Кремонезе» из Кремоны со счетом 2:1 и набрал 40-е очко в чемпионате, то вот «Милан» неожиданно был разгромлен дома скромным «Сассуоло» со счетом 2:5. У миланцев теперь в активе 38 очков, и они делят третью позицию с еще двумя клубами – римским «Лацио» (дома сыгравшим вничью с «Фио­рентиной» из Флоренции – 1:1) и «Аталантой» из Бергамо (на своем поле обыгравшей «Сампдорию» из Генуи – 2:0).

Во второй по силе и статусу лиги планеты – первенстве Испании – неожиданно теряет очки на ровном месте знаменитый мадридский «Реал». В очередном туре «Королевский клуб» принимал «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна, и команды разошлись миром – 0:0. У столичного гранда теперь 42 очка, он занимает второе место в турнирной таблице, а на третьем с 39 баллами как раз располагаются сансебастьянцы.

На первом месте в Примере, наб­рав уже 47 очков, идет другой испанский гранд – «Барселона». Каталонцы в минувшем туре играли в Жироне, где победили местный одноименный клуб со счетом 1:0.

В немецкой Бундеслиге в верх­ней части турнирной таблицы первые пять команд идут с отрывом друг от друга лишь в одно очко. Лидером первенства с 37 набранными очками является мюнхенская «Бавария», которая дома принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и сыграла вничью – 1:1.

На втором месте (36 очков) берлинский «Унион», который в столичном дерби (но в качестве гостя) сошелся с «Гертой» и отпраздновал успех, выиграв со счетом 2:0. А на третьем с 35 очками располагается «РБ Лейпциг», на своем поле вырвавший победу у «Штутгарта» со счетом 2:1.

В первенстве Франции сам с собой сражается парижский ПСЖ, в составе которого выступают такие звезды, как аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар, француз Килиан Мбаппе. Им настолько скучно в связи с отсутствием достойных соперников, что они могут себе позволить сыграть вничью или даже проиграть совсем уж скромным по возможностям командам. Так, столичные «Принцы» принимали дома «Реймс» и завершили встречу вничью – 1:1. Потеряв на ровном месте два балла, они тем не менее лидируют в Лиге-1
с 48 очками после 20 сыгранных туров.

На втором месте в чемпионате с 45 очками идет «Ланс», сыгравший вничью с «Труа» – 1:1, а третью позицию (43 балла) занимает «Марсель» (ничья с «Монако» – 1:1).

А теперь поговорим об английских командах. Вчера вечером поединком между «Дерби Каунти» и столичным «Вест Хэм Юнайтед» (об их результатах на момент подписания номера еще не было известно) почти завершился розыгрыш 1⁄16 финала Кубка Англии. «Почти», потому что, во-первых, не была сыграна вышеобозначенная игра, а во-вторых, нескольким клубам придется играть между собой еще по одному разу, так как они завершили игры вничью. Так, «Рексем» и «Шеффилд Юнайтед» разошлись миром – 3:3, «Лутон Таун» не смог обыграть «Гримс­би Таун» – 2:2, «Шеффилд Уэнсдей» и «Флитвуд Таун» – 1:1; «Блэкберн Роверс» и «Бирмингем Сити» – 2:2; «Ипсвич Таун» и «Бернли» – 0:0; «Фулхэм» и «Сандерленд» – 1:1.

Отметим, что розыгрыш Кубка Англии проводится по олимпийской системе на выбывание (плей-офф). Пары на каждый раунд определяются случайным образом в результате жеребьевки, которая проводится перед каждым раундом после завершения запланированных матчей предыдущего раунда. В процессе жеребьевки также определяются хозяева поля в предстоящих матчах. Итог каждого раунда определяется по результатам одного матча между командами. Если матч завершился вничью, назначается переигровка, обыч­но на поле команды, которая провела первый матч на выезде.

А теперь об остальных результатах 1⁄16 финала. «Уолсолл» проиграл «Лестер Сити» – 0:1; «Саутгемптон» обыграл «Блэкпул» – 2:1; «Аккрингтон Стэнли» уступил «Лидс Юнайтед» – 1:3; «Бристоль Сити» был сильнее «Вест Бромвич Альбион» – 3:0; «Престон Норт Энд» не смог оказать сопротивление «Тоттенхэм Хотспур» – 0:3; «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Редингом» – 3:1; «Сток Сити» обыграл «Стивенидж» – 3:1.

Два поединка нынешнего Кубка Англии стоят особо. Согласно слепому жребию, в 1⁄16 между собой сошлись сразу четыре топ-клуба. Во всем мире клубы из сильнейших лиг подключаются лишь на основных этапах, а вот в Англии даже команды из самых низших лиг гипотетически параллельно могут дойти даже до финала.

Итак, в 1⁄16 финала встретились в десятке лучших команд Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль», а также занимающие вторую и первую строчки в турнирной таблице «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Брайтон» одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам защитника Льюиса Данка и японского полузащитника Као­ру Митомы. А «Манчестер Сити» (действующий чемпион страны) обыграл нынешнего лидера столичный «Арсенал» со счетом 1:0, единственный гол забил на 64-й минуте нидерландский защитник Натан Аке.

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