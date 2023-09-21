Напутствие спортсменам и тренерам

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Аскар Султан

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился на Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области со сборной Казахстана, которая примет участие в 19-х Азиатских играх.

Главные летние Игры четырехлетия на нашем континенте пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу. В соревнованиях нашу страну представят 524 атлета. Они будут бороться за 305 медалей в 30 видах спорта. Сборная Казах­стана участвует в Азиадах с 1994 года, в восьмой раз. Всего в состязаниях примут участие более 15 тыс. спортсменов из 45 стран континента. Они разыграют 481 комплект медалей в 40 видах спорта.

Ермек Маржикпаев побеседовал со спортсменами и тренерами, пожелал им удачи. Он подчеркнул, что успешное выступление на Азиатских играх очень важно, ведь наряду с чемпионскими званиями на континентальном первенстве будут оспорены и путевки на Олимпиаду в Париже-2024 по восьми видам спорта.

– Подготовка была очень активной. Проведено более 400 учебно-тренировочных сборов, проходили различные турниры, благодаря которым наши атлеты получили немало возможностей показать себя на высоком международном уровне. Совсем скоро вы будете соревноваться с такими же талант­ливыми спортсменами из других стран. Будет непросто, но именно на таких турнирах закаляется характер, приобретается ценный опыт. Желаю вам всем удачи, концентрации и стойкости духа, – сказал Ермек Маржикпаев.

Министерство туризма и спорта объявило размер денежного поощрения спортсменам и их тренерам, завоевавшим медали на Азиатских играх. В частности, спортсмен, ставший чемпионом континента, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали к соревнованиям, – 5 000 долларов. Серебряный призер континентального первенства получит премию в размере 5 000 долларов, а его тренер – 3 000 долларов. Также предусмотрено денежное поощрение в размере 3 000 долларов для спортсмена сборной, завоевавшего бронзовую медаль, и премия в 2 000 долларов для его тренера.

Также глава спортивного ведомства встретился и с тренерским штабом сборной Казахстана, ознакомился с итогами последних учебно-тренировочных сборов перед соревнованиями и поинтересовался общим уровнем подготовки спортсменов. Тренеры сборной заявили, что спортсмены обладают высокой физической подготовкой и намерены бороться за медали высшего достоинства. Также специалисты выразили благодарность за Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области. Напомним, это один из крупнейших спортивных комплексов СНГ, где в соответствии с международными стандартами готовятся олимпийский резерв и сборные команды по 23 видам спорта.

#олимпиада #Спорт #Азиатские игры

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