​Нас связывает многое

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Христофорос Софианидис, заместитель мэра города Киллитеа (Греция)

Основные элементы политики Президента Нурсултана Назарбаева,­ среди которых создание новых рабочих мест, модернизация экономики с развитием цифровой индустрии, традиционные производства с повышенной эффективностью, мандат на технологическое развитие и реконструкции, укрепление и развитие экспорта в приоритетных секторах, прямо отражают приоритеты страны. Превращение Казахстана в центр бизнеса привлечет международные инвестиции для создания конкурентоспособной экспортной продукции, запустит развитие экологических производств или интеграцию в сотрудничестве с крупными международными коалициями Европы и Евразии.

Правильная эксплуатация природных ресурсов и месторождений определяют диапазон целей, которые обозначены в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В документе подчеркивается необходимость поддержки и развития первичной продукции с важной ролью сельскохозяйственного производства, организации тысяч мелких сельскохозяйственных производств, увеличения пахотных земель и параллельно благоразумной разработки месторождений полезных ископаемых и природных ресурсов страны. Отдельный акцент Нурсултан Назарбаев сделал на дальнейшее развитие инфраструктуры и строительство новых проектов, включая дороги, порты, при этом увеличивая свободное передвижение товаров из соседних стран.

Послание точно оговаривает необходимость обновления правил и условий на рынке труда и отмечает, что государство должно сокращать бюрократию, служа гражданам страны. Речь идет о необходимос­ти приватизации сотни неконкурентных объектов под контролем государства. Также в документе представлены некоторые примеры продуктивного государственно-частного партнерства, которое уже применяется при строи­тельстве и экс­плуатации тысяч детских садов. Цель заключается и в том, чтобы модернизировать банковскую сис­тему, обеспечив кредитование малого предпринимательства. Обозначены и планы в социальной политике по обеспечению жильем 1,5 млн домохозяйств в ближайшие 15 лет, в том числе за счет выдачи земель для строи­тельства жилых помещений.

Наряду с социальной политикой Президент делает особую ставку на прозрачность государственных расходов, образование и здравоохранение. В этом контексте он ставит образовательные цели в области развития, которые должны стать базой для роста бизнеса страны. Образование и наука должны быть отзывчивы на нужды рынка в интересах страны и народа. Особое внимание уделяется здравоохранению и охране здоровья населения, заботе о ветеранах труда с постепенным повышением пенсий, увеличением уровня жизни и качест­ва государственной социальной политики. Президент проводит правильную политику в области культурных ценностей этнических групп, которые живут и работают в интересах страны и являются ценным богатством, имеют знания и опыт для дальнейшего развития.

Мы с большим интересом наблю­даем за событиями в Казахстане, так как с ним и казахским народом Грецию связывает многое. Десятки тысяч семей понтийского эллинизма – родители, бабушки и дедушки многих из нас – жили и добросовестно работали десятилетиями в Казахстане, куда были сосланы в годы авторитарного режима. Греки Понта всегда помнят гостеприимство казахского народа. И сегодня многие из наших соотечественников живут и работают бок о бок с казахстанцами для процветания страны.

В связи с этим я уверен, что выражаю мнение всех моих соотечественников, надеясь, что Казахстан достигнет задач, постав­ленных Президентом и Правительством Республики Казахстан.

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