Насколько ослаб тенге в апреле

По итогам апреля курс тенге ослаб на 0,1%, до 453,21 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

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Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 164 до 152 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3 млрд долларов.

Как уточнили в НБ, «продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 млн долларов США.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 600 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 20% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов США в день.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% НБ в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 240 млн долларов США или порядка 8% от общего объема рынка».

Валютных интервенций в апреле Национальный банк не проводил.

В мае фактический объем продаж из Нацфонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Минфина по суммам необходимых трансфертов, предварительно в мае Национальный банк планирует продажу валюты из Национального фонда в размере от 750 до 800 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, начала периода выплаты дивидендов, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, отметили в НБ.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.