Нацбанк в августе купил $223 млн

По итогам августа курс тенге ослаб на 1,6% до 481,61 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 170 до 210 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,4 млрд долл. США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за август составили 546 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов и не более 26 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

«В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в августе продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 223 млн долларов США или порядка 5% от общего объема рынка», - говорится в сообщении.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Национальный Банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В августе объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в сентябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.