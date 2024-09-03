Нацбанк в августе купил $223 млн

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По итогам августа курс тенге ослаб на 1,6% до 481,61 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 170 до 210 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,4 млрд долл. США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за август составили 546 млн долларов США.  Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов и не более 26 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

«В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в августе продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 223 млн долларов США или порядка 5% от общего объема рынка», - говорится в сообщении.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Национальный Банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В августе объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в сентябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.

«По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в сентябре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 900 млн до 1 млрд долларов США.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в сентябре 2024 года ожидается в размере от 450 до 550 млн долларов США», - сообщили в НБ.

#экономика #Нацбанк #доллары

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