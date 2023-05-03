Национальную программу развития человеческого капитала предложил создать мажилисмен

Мажилис, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

По словам депутата, на сегодня в стране нет общего видения по развитию человеческого капитала, нет единого стратегического программного документа, регулирующего данное направление.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Мажилиса Парламента РК от партии "Respublica" Олжас Куспеков предложил создать Национальную программу развития человеческого капитала. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В настоящее время человеческий капитал является основным драйвером устойчивого экономического роста любой страны. По подсчетам Всемирного банка, 70% национального богатства в развитых странах составляет человеческий капитал, а остальные 30% — природные и промышленные ресурсы. В Западной Европе доля человеческого капитала составляет 70-80%. Этот показатель в Казахстане составляет всего около 40%», - отметил Куспеков.

Он привел данные Индекса человеческого развития, согласно которым в 2021 году Казахстан занял лишь 56 место среди 191 страны мира. Этот показатель снижается с 2018 года.

«Экономика Казахстана отстает по некоторым ключевым показателям развития инноваций и конкурентоспособности, а уровень развития профессиональных навыков в стране ниже, чем в странах ОЭСР. Более того, пандемия COVID-19 значительно подорвала достижения Казахстана по развитию человеческого капитала за последнее десятилетие. Больше всего пострадали бедные и уязвимые слои населения, что отрицательно скажется на их обучении на протяжении всей жизни, заработке и социальном и экономическом благополучии. В отчете Всемирного банка отмечается существенное неравенство в Казахстане в части показателей развития человеческого капитала по регионам, гендерной принадлежности и социально-экономическому статусу. Если страна продолжит развивать человеческий капитал такими же темпами, как в 2010–2020 годах, ей потребуется 44 года, чтобы достичь показателей страны, занимающей 30-е место по ВВП на душу населения, и это при условии, что остальной мир не будет развиваться», - подчеркнул мажилисмен.

По словам депутата, на сегодня в стране нет общего видения по развитию человеческого капитала, нет единого стратегического программного документа, регулирующего данное направление.

Олжас Куспеков напомнил, что в будущем нефть и другие полезные ископаемые закончатся, поэтому уже сейчас Правительству необходимо изменить стратегию развития образования, профессионального обучения и социальной сферы в сторону создания высококвалифицированной рабочей силы.

«В мировой практике инвестиции в людей происходят путем улучшения качества питания, медицинской помощи, обеспечения качественного образования, создания рабочих мест и обучения профессиональным навыкам. В своей деятельности по наращиванию человеческого капитала наибольшего прогресса добились страны, успешно предпринимавшие последовательные усилия, наладившие межведомственную координацию и подготовившие стратегии и программы. В связи с этим предлагаю разработать Национальную программу развития человеческого капитала», - подчеркнул он.

По словам депутата, программа должна охватывать все составляющие человеческого капитала: воспитание детей, обучение и подготовку кадров, повышение квалификации, развитие отечественного образования, улучшение здоровья и других медицинских показателей, улучшение условий труда.

«Документ должен содержать исчисляемые индикаторы и конкретные меры. В этой связи необходимо укреплять межведомственные связи при выполнении поставленных задач», - заключил Куспеков.

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