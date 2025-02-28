Нацбанк установил пределы отклонения курсов валют в обменниках

Постановление, которое вступает в силу с 28 февраля 2025 года, направлено на защиту граждан и снижение рисков спекулятивных операций в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк РК
Директор департамента наличного денежного обращения Национального банка Арман Адибаев прокомментировал решение об установлении пределов отклонения между курсами покупки и продажи наличной иностранной валюты.
Соответствующее постановление Нацбанка вступает в силу с 28 февраля 2025 года.
Согласно постановлению, утверждены допустимые значения отклонений (спредов) между курсами покупки и продажи валюты. Для доллара США этот предел составит 7 тенге, для евро — 10 тенге. Эти меры распространяются на все операции, проводимые через банковские и небанковские обменные пункты.
Как отметил Арман Адибаев, принятие таких мер направлено на защиту граждан и предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.