Нацбанк установил пределы отклонения курсов валют в обменниках

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Постановление, которое вступает в силу с 28 февраля 2025 года, направлено на защиту граждан и снижение рисков спекулятивных операций в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор департамента наличного денежного обращения Национального банка Арман Адибаев прокомментировал решение об установлении пределов отклонения между курсами покупки и продажи наличной иностранной валюты.

Соответствующее постановление Нацбанка вступает в силу с 28 февраля 2025 года.

Согласно постановлению, утверждены допустимые значения отклонений (спредов) между курсами покупки и продажи валюты. Для доллара США этот предел составит 7 тенге, для евро — 10 тенге. Эти меры распространяются на все операции, проводимые через банковские и небанковские обменные пункты.

Как отметил Арман Адибаев, принятие таких мер направлено на защиту граждан и предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.

#Национальный банк #курсы валют #обменные пункты

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