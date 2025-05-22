Национальная кампания «Қазақстан балалары» стартовала в стране
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Старт акции дан под девизом «Әкем — тірегім, анам – жүрегім»
С 22 мая по 1 июня 2025 года в Казахстане впервые проходит нацкампания «Қазақстан балалары» к Международному дню защиты детей, сообщает Kazpravda.kz
По данным Минкультуры, инициатива направлена на привлечение внимания к вопросам детства и формирование среды, где каждый ребенок чувствует себя услышанным, защищенным и важным.
Старт акции дан под девизом «Әкем — тірегім, анам – жүрегім».
По всей стране сегодня организованы культурно-познавательные мероприятия для детей, дни открытых дверей в Центрах поддержки семьи, где казахстанцы смогут получить консультации различных специалистов и посетить обучающие мероприятия по повышению родительских компетенций.