Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 22 мая по 1 июня 2025 года в Казахстане впервые проходит нацкампания «Қазақстан балалары» к Международному дню защиты детей, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минкультуры, инициатива направлена на привлечение внимания к вопросам детства и формирование среды, где каждый ребенок чувствует себя услышанным, защищенным и важным.

Старт акции дан под девизом «Әкем — тірегім, анам – жүрегім».

По всей стране сегодня организованы культурно-познавательные мероприятия для детей, дни открытых дверей в Центрах поддержки семьи, где казахстанцы смогут получить консультации различных специалистов и посетить обучающие мероприятия по повышению родительских компетенций.