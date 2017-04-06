​«Навигаторы» от народа

Дела шевелюрные



Один из распространенных и известных в современности ограничений – это запрет на распущенные волосы у женщин и девушек. К женским волосам испокон веков у многих народов было особое отношение. Им издревле приписывали магическую роль. Считалось, что в косах прекрасных дев заключена не только красота, но и сила. Это нашло отражение в фольклоре. «Коса – девичья краса» – гласит русская поговорка, «Шаш – бастың көркі, тұз – астың көркі» («Украшение головы – волосы, а украшение еды – соль»), – говорят казахи. Красавицам с косами посвящали песни и стихи.

Длинные волосы, заплетенные в косы, служили своеобразным эталоном женственности, символом целомудрия. В качестве наказания оступившимся девушкам, неверным женам нередко отрезали косу, лишая не только внешней красоты, но и силы. Как антипод косам – взъерошенная грива. Не случайно баба-яга и ей подобные ведьмообразные дамы изображаются исключительно с запутанными космами, словно предупреждая о злобе и вредности этих особ.

Волосы, как у славян, так и у тюркских народов, женщины обязательно убирали в косы, вплетали в них ленты, монисты. Распускать косы можно было лишь в определенных случаях. Так, на Руси невесте перед свадьбой проводили обряд расплетения косы. Об этом интересном обычае рассказывается в журнале «Этнографическое обозрение» за 1903 год. В разделе «Сибирский сборник» цикл материалов посвящен свадебным обрядам Вологодской губернии. «Вечером невеста, одевшись в самый лучший наряд, ходит по избе и причитает:

«…Как завтра об эту пору-времечко,

да пораньше маленечко.

Расплету я косу русую…

И не видать ей красна солнышка

Да частого дождичка…»

Теперь расплетать косы женщина могла только перед мужем. Выходить на люди с непокрытой головой считалось недопустимым. Отсюда же берет начало известное по сей день выражение «опростоволоситься».

В девичестве русские красавицы носили одну косу, украшали ее «косниками», или, как их еще называли, «накос­никами» (треугольными подвесками из бересты). Выйдя замуж, заплетали две косы, укладывая их и пряча под головным убором. Замужние дамы носили и кокошники – высокие, расшитые драгоценными камнями уборы. Плотно прилегая к голове, кокошник скрывал волосы владелицы. Нередко он служил индикатором материального положения. Если муж был обеспечен, то головные уборы жены украшались жемчугом, другими камнями, вышивались золотыми нитями. У простого народа и кокошники были без изысков.

У казахов же дочери до замужества заплетали волосы в две косы. В пряди вплетали «говорящие» украшения – шаш­бау, шолпы. При ходьбе они звенели, сигнализируя окружающим о том, что идет девушка, и следует вести себя подобающе.

«Скоро у дверей юрты послышалось позванивание шолпы, тихие женские голоса и сдержанный смех. Дармен, Магаш и Утегельды с нетерпением поглядывали на дверь, ожидая появления Магрифы», – читаем в романе «Путь Абая».

Женщины распускали волосы только в знак траура, при кончине близкого человека, выражая тем самым глубокое горе. Распустив волосы, женщина изливала свою боль в скорбном плаче – жоктау. Аксакалы, уважаемые люди рода, успокаивали ее, говорили «басу» – «призыв к успокоению». Поэтому казахи запрещали дочерям распускать волосы – «шашіңды жәйма», – считая, что это не к добру.

В девичью пору будущие невесты носили шапочки – борики, отороченные мехом, с перьями филина, яркие тюбетейки. На невесту, покидающую отцовский дом, одевали саукеле. В доме мужа молодая хозяйка облачалась в платок, а позже в кимешек. «Девушка была в черном бешмете из толстого шелка, наброшенном на яркий камзол, на голове ее была шапочка с золотым шитьем и с украшениями из перьев филина, та же, в которой Абдрахман увидел девушку в прошлом году» («Путь Абая»).

В давние времена одежда, украшения и даже обувь, помимо прямой функции, выполняли информационную роль. Так, встретив девушку в яркой тюбетейке или шапочке с перьями, джигит мог себе позволить беззлобно пошутить, побалагурить, но перед женщиной в белом кимешеке должен был почтительно остановиться.

Фольклора зримый след

Каждый народ имеет свои традиции, которые стремится сохранить и передать потомкам. Запреты на определенные действия и слова являются частью фольклора. Основанные на разных верованиях, иногда представляющие собой адаптированные под обыденную жизнь религиозные догмы, запреты по сей день выступают порой своеобразным механизмом в деле воспитания.

Больше всего табу и ограничений у многих народов для будущих мам и малышей. Трепетное отношение к чуду рождения человека создает ореол таинственности, священнодействия. Разные «не» запрещают самые обычные на первый взгляд вещи. За невыполнение, как правило, сулятся разные кары. Предостережениям кто-то следует, кто-то присоединяется «за компанию», скептики усмехаются.

Казахи издавна воспитывали своих детей через понятия «обал болады», «ұят болады» и «жаман болады». «Обал» – в этом коротком слове отражена целая философия. «Обалына қалмау» – не становиться причиной страданий кого-либо, не причинять зла живому существу и даже природе, не брать грех на душу. «Ұят» – стыд перед людьми, перед обществом. Возможно, сейчас пресловутое «Что скажут люди?» уже не столь значимо, раньше же именно людская молва служила важным фактором, определяющим положение человека в социуме. И именно «ұят болады» действовало как шлагбаум для предосудительных деяний.

«Жаман болады» – запрет из категории полумистических. Какая-то часть ограничений из этой серии имеет под собой основу в виде тысячелетних традиций, другие же произошли из бытовых примет. К примеру, нельзя бежать к дому, потому что во всю прыть к домам и аулам у казахов приближались лишь гонцы плохих вестей. Нежелательно оставлять на ночь непомытой посуду, а также открытыми сосуды с едой и питьем, ведь в вечернее время активизируются представители нечистой силы и, дотрагиваясь до открытых посудин, оскверняют провизию.

По этой же причине с наступлением сумерек не выпускают на улицу детей и беременных женщин. Нельзя также лежа поднимать ноги выше головы, хранить обувь высоко над землей, иначе одолеют враги и невзгоды. Некоторые запреты кажутся совершенно нелогичными. Увидеть причинно-следственную связь, например, между тем, что посидел (постоял) на пороге дома и возникшими финансовыми трудностями, очень сложно. Также непросто поверить, что, покачивая ногой, устраиваешь настоящую карусель для нечистого, привлекая тем самым неприятности себе…

Верить или нет, следовать или игнорировать запреты, прислушиваться к голосу разума или двигаться по «навигатору» примет и табу, решать каждому. Главное – действовать без вреда для себя и окружающих.