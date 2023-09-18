Навредил госказне на 171 млн тенге фиктивными счетами-фактурами костанаец

За выписку фиктивных счетов-фактур осудили жителя Костаная, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

Фото: Kazpravda.kz

Н. с сентября 2021 по сентябрь 2022 года от имени крестьянского хозяйства выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. В итоге он причинил государству особо крупный ущерб более чем на 171 млн тенге в виде не уплаченных предприятиями-контрагентами налогов.

Подсудимый раскаялся. Его вина доказана показаниями представителя УГД, свидетелей, результатами НСД, заключением специалиста и другими материалами дела.

Суд назначил Н. 3,5 года лишения свободы, ему также нельзя 5 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Наказание осужденному назначено с применением статьи 63 УК условно, с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в силу.