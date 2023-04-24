Связали и ограбили на 2 млн тенге средь бела дня туркестанку
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Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Туркестанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
В марте неизвестный проник днем в дом жителя Келесского района. Угрожая его супруге физической расправой, разбойник связал женщине руки и ноги, похитил 2 млн тенге и скрылся.
В полиции зарегистрировали уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого задержали сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.