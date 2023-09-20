Назначен новый аким Актау

Улугбек Тналиев назначен акимом города Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Фото: пресс-служба акимата Актау

20 сентября аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского гормаслихата кандидата на должность акима города Улугбека Тналиева вместо покинувшего должность по собственному желанию Ербола Избергенова.

Улугбек Тналиев окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности «технологические машины и оборудования», имеет академическую степень магистра технических наук, а также магистра экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима Атырау.

С 2020 по 2022 год занимал должности руководителя управления общественно-политической работы, директора департамента министерства информации и общественного развития.

С июня 2022 года по сегодняшний день – заместитель акима Мангистауской области.

Депутаты городского маслихата поддержали кандидатуру Тналиева.

Нурлан Ногаев поблагодарил Ербола Избергенова за проделанную работу и дал Улугбеку Тналиеву ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития Актау.