Аслан Аталыков возглавил Комитет миграционной службы МВД

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета миграционной службы МВД назначен полковник полиции Аслан Аталыков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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Как сообщается, назначенный главой Комитета миграционной службы Аслан Аталыков ранее исполнял обязанности председателя этого же комитета.



Руководящему составу министерства нового руководителя миграционной службы представил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, отметив его высокий профессионализм и опыт работы на различных ответственных должностях в правоохранительных органах.