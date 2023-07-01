Назначен новый вице-министр энергетики РК

Постановлением Правительства Казахстана Жамауов Алибек Жумабекович назначен на должность вице-министра энергетики РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Алибек Жамауов родился в 1981 году в городе Атырау.
Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева.
Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.
В 2006-2009 годы – советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.
В 2009-2015 годы – менеджер ТОО «Жамбыл Петролеум».
В 2015-2019 годы – исполнительный директор ТОО «Жамбыл Петролеум».
В 2019-2020 годы – руководитель технической группы ТОО «PSA».
С мая 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора ТОО «PSA».