Названа дата очередной встречи по Сирии в Астанинском формате

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве озвучил дату очередной Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"22-23 ноября 2022 года в городе Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака", – заявил спикер.

По его словам, в повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, в том числе гуманитарная и социально-экономическая; комплексное продвижение политпроцесса; меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести; мобилизация усилий международного сообщества в соответствии с резолюцией 2642 Совета безопасности ООН с целью постконфликтного восстановления Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.