Общество
Названа причина обрушения школы в Кызылординской области
Наталья Денисова

Виновата природа

В Кызылординской области прокуроры официально назвали причину неожиданного разрушения новой школы в Жинишкекумском аульном округе Аральского района.

Напомним, школа № 248 Жинишкекумского аульного округа построена в 2015 году, но уже признана аварийной.

– Здание ее рассчитано на 140 детей, – сообщили в прокуратуре Кызылординской облас­ти. – В 2021–2022 году здесь обу­чалось 160 детей, но в связи с возникновением аварийной ситуации школьники доучивались в здании местного акимата.

Причина – появившиеся трещины в стене спортивного зала и нарушения штукатурного слоя стен. Есть трещины в стене столовой.

– Также имеются повреждения в виде вертикальных отклонений колонн спортивного зала, наклонных переходных трещин и смещения верхней части колонн, провеса швов на всей площади, выпадения кирпичей, повреждения в виде трещин в местах примыкания стен к потолку, – уточнили в надзорном органе.

Техническое заключение об аварийности и рекомендация к сносу здания были выданы экс­пертами ТОО «NTDK Group» и ТОО «Баспана Кызылорда».

И, кстати, первоначально начатое досудебное расследование по статье УК РК о недоброкачественном строительстве, по которому опрашивались и заказчик, и подрядчик, было прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

– На основании инженерно-гео­дезических и инженерно-геологических изыскательских работ в Жинишкекумском аульном округе выявлена на местности, где в 2015 году была открыта школа, непригодность почвы и пластов к строительству, – пояснили причины аварийной ситуации в прокуратуре области. – В настоящее время частным инвестором начато в селе строительство нового здания для школы.

Другой вопрос: кто позволил строить на непригодной почве? И кто в конечном итоге понесет ответственность за бездарно растраченные бюджетные деньги?

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