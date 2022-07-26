Общество Названа причина обрушения школы в Кызылординской области 26 июля 2022 г. 2:45 Наталья Денисова Виновата природа В Кызылординской области прокуроры официально назвали причину неожиданного разрушения новой школы в Жинишкекумском аульном округе Аральского района. Напомним, школа № 248 Жинишкекумского аульного округа построена в 2015 году, но уже признана аварийной. – Здание ее рассчитано на 140 детей, – сообщили в прокуратуре Кызылординской области. – В 2021–2022 году здесь обучалось 160 детей, но в связи с возникновением аварийной ситуации школьники доучивались в здании местного акимата. Причина – появившиеся трещины в стене спортивного зала и нарушения штукатурного слоя стен. Есть трещины в стене столовой. – Также имеются повреждения в виде вертикальных отклонений колонн спортивного зала, наклонных переходных трещин и смещения верхней части колонн, провеса швов на всей площади, выпадения кирпичей, повреждения в виде трещин в местах примыкания стен к потолку, – уточнили в надзорном органе. Техническое заключение об аварийности и рекомендация к сносу здания были выданы экспертами ТОО «NTDK Group» и ТОО «Баспана Кызылорда». И, кстати, первоначально начатое досудебное расследование по статье УК РК о недоброкачественном строительстве, по которому опрашивались и заказчик, и подрядчик, было прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения. – На основании инженерно-геодезических и инженерно-геологических изыскательских работ в Жинишкекумском аульном округе выявлена на местности, где в 2015 году была открыта школа, непригодность почвы и пластов к строительству, – пояснили причины аварийной ситуации в прокуратуре области. – В настоящее время частным инвестором начато в селе строительство нового здания для школы. Другой вопрос: кто позволил строить на непригодной почве? И кто в конечном итоге понесет ответственность за бездарно растраченные бюджетные деньги?