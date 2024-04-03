«Не хотел шума»: Бишимбаев рассказал, почему не вызвал «скорую» для Нукеновой

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью, продолжил показания о событиях 8-9 ноября 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Напомним, после нанесенных в ресторане ударов жене, он позвонил ясновидящей.

После чего Бишимбаев связался с двоюродным братом, также находящемся в настоящее время на скамье подсудимых.

«Я попросил Байжанова отвезти ее телефон домой, в ЦКЗ «Казахстан» – забрать ее пальто. И попросил удалить записи с видеокамер не потому, что я скрывал убийство, Салтанат на тот момент была живая. Я просто не хотел публичности, потому что на видео видно, как мы на улице активно разговариваем, тот момент, где я наносил ей побои. Я увидел синяк, говорю: «Привези на обратном пути «Бепантен». Он приехал ближе к 16 часам», – продолжил свои показания Бишимбаев.    

Он отметил, что ему нужно было провести в ресторане ранее намеченную встречу.

«Я говорю (Байжанову - прим. авт.): «Ты заглядывай в VIP. Если она проснется, позови меня». Я пытался ее разбудить, она не просыпалась. Я попросил отпустить персонал, когда в обед проснулся, чтобы к вечеру спокойно выйти – я помню разговор, что она вечером проснется, это то, что ясновидящая мне сказала», – вспомнил Бишимбаев.

Бахытжан Байжанов, по словам Бишимбаева, сказал, что у него есть знакомый врач, который посоветовал «нашатырь». На спирт Салтанат не реагировала, и как позже понял подсудимый, дышала она через рот, а не через нос.

Брат обвиняемого предложил вызвать скорую. Однако, Бишимбаев решил подождать.

«Я вспоминаю слова ясновидящей, сейчас она придет в себя, будет скорая, огласка, шум... Я сказал: «Давай 1-1,5 подождем». Через некоторое время я пытался ее разбудить, у нее пропал храп, но она не просыпалась, просто дышала. Я перекусил, это заняло минут 20-30. Я подошел к ней и заметил, что ее лицо стало прохладным. Я начал искать пульс, но не нащупывал. Я набрал Бахытжана, он пришел. Он начал искать пульс на руках. И вот здесь он побежал вызывать скорую», – добавил подсудимый.

По его словам, Бахытжан Байжанов стал ее откачивать.

«Потом уже скорая приехала, они делали реанимационные мероприятия, я уже просто потерялся, пошел на кухню взял нож, у меня была мысль, что лучше я сам себя убью, а потом приехала полиция. Мне больше нечего добавить», – заключил обвиняемый. 

Согласно показаниям Бишимбаева в суде, Салтанат Нукенова ударилась об унитаз в туалете ресторана BAU. До этого он нанес ей две пощечины. Он рассказал присяжным, каким образом бил жену в ресторане в ночь смерти. 

#суд #смерть #уголовное дело #скорая помощь #Бишимбаев #показания

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