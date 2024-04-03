«Я пнул ее 4 раза по бедру, по ягодицам»: Бишимбаев продолжил давать показания

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью Куандык Бишимбаев дает показания в суде, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Напомним, 8 ноября вечером пара находилась в ресторане и в ходе конфликта переместилась в туалет ViP-зала, где Салтанат, по версии Бишимбаева, после нескольких ударов и пощечин сидела на полу, опираясь о стену.

Согласно его показаниям, после того, как он вынес из туалета на руках неодетую жену, он дал ей возможность дойти до дивана, но она упала. Он уложил Салтанат на диван, и она пролежала так, по его словам, около часа.

«На рассвете я ее растормошил, она встала, у нее начали появляться покраснения и припухлости, мы вышли из ViP-зала, спустились в паркинг. Хотел вызвать такси, чтобы не приходилось выходить на улицу», – говорит он.  

Однако такси вызвать не удалось, и, как утверждает Бишимбаев, он решил сесть за руль. Наехав на бордюр, передумал вести авто. С его слов, Салтанат дождалась его у лифта, пока он парковался. Все это время обессиленная супруга подсудимого молчала.

В ресторане они снова заговорили, после чего Бишимбаев схватил ее за волосы и дал ей 4 пощечины.

«Она упала. Я не мог понять, она специально это делает или нет. Я пнул ее 4 раза по бедру, по ягодицам. Я четко осознавал, что никакой жизненный орган не могу задеть. Она не вставала, и я за волосы начал ее поднимать. Затащил ее в общий туалет умыться.  

Когда мы выходили, я также держа ее за волосы, повел в ViP-зал. Когда я зашел, подтолкнул в сторону дивана. Она села, сняла куртку. Я хотел вызвать такси. Время было 8 утра. Она встала, сделала несколько шагов и упала. Я помог ей подняться, она присела на диван. Прилегла на диван, собрала ноги. Глаза закрыла, секунд 30-40 – и она захрапела. Храп прерывается, она начинает что-то мычать», – рассказал обвиняемый.

Он позвонил брату Байжанову и попросил два пледа, чтобы тот не видел ее обнаженной.  

«Она точно держала шею, двигала руками. Когда я обернул ее в плед, пригласил Байжанова. Завернул ее так, чтобы не видно было. И два пледа – один спереди, другой со спины, как сарафан получился. Когда Байжанов зашел, мы ее приподняли, она встала. Она двигалась. Мы ее не волочили. Она шею держала. Она переставала храпеть, как будто просыпается. Мы прошли 5-6 метров к двери ViP. Я думал, она разойдется, сделает шаги и проснется. Но этого не произошло. Она была, как пьяный человек. Она не храпит, мычит что-то.

Думали, как в таком виде ее везти. Байжанов сказал: «Может, я вас закрою тут, отоспитесь?» Было уже 10.30, скоро персонал должен был прийти. Я попросил Байжанова закрыть нас, чтобы никто не зашел», – рассказал подсудимый.

Далее, по показаниям Бишимбаева, в 13.30 он начал будить Нукенову, однако она не просыпалась. При этом, по словам подсудимого, уже было видно, что на ее лице образовался «большой синяк на всю левую сторону лица и был вспухший нос».

«Я сильно заволновался. Это меня, честно говоря, сильно напрягло. В моем телефоне можно проверить – когда я увидел, что у нее синяк большим становится, я позвонил знакомой ясновидящей. Я говорю: «Она не проснулась, у нее такой синяк, я не знаю, откуда он, с ней все в порядке?» Она попросила перезвонить через 10 минут. Я перезвонил, она сказала: «Да, она просто устала. Придет в себя – пойдете домой». У меня от сердца отлегло. Я ее еще попросил: «Почитайте, пожалуйста, чтобы она быстрее восстановилась». Я увидел, что синяк стал больше. Я позвонил Байжанову, попросил купить аспирин и кетонал», –  говорит Бишимбаев.

Судебный процесс по делу продолжается. Просмотреть заседание можно по этой ссылке.

#суд #ресторан #Бишимбаев #Салтанат Нукенова #показания

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