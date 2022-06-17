Не надо стесняться!

Хотите почувствовать себя грацией неземной красоты? Тогда добро пожаловать на шест!

Кристина Ганатаускайте – обладательница множества регалий, званий, дипломов и признаний. А еще она очень смелая женщина. Вот так взять и развить в республике вид спорта, который до этого и спортом-то никто не считал (больше по незнанию, что такой есть вообще) – дело не для слабых духом. А она смог­ла, с нуля и за короткое время возведя воздушно-спортивный эквилибр в ранг профессионального и очень популярного вида спорта у нас в стране.

– Началось все с увлечения: палка, как я шест называю, понравилась. Понравилась так, что самостоятельно начала осваи­вать азы, потом стала искать спортивные лагеря, где можно получить опыт. Вот так запросто пойти тренироваться было попросту негде – в Казахстане этот вид спорта находился на низком уровне, занимались единицы и уже взрослые, состоявшиеся спортсмены. Начала выезжать в спортивные лагеря в соседних странах, и с каждой поездкой меня захватывало все больше и больше, – вспоминает Кристина. – Я изначально понимала, что как атлет я уже вряд ли успею сос­тояться – по спортивным меркам пришла я поздно. Но сказалась моя очень неплохая физическая подготовка, ну а дальше меня было не остановить.

Сказалось и высшее физкультурное образование – девушка дипломированный тренер. А потому выбор был очевиден: надо совмещать приятное с полезным – идти преподавать детям. Хотя, говорит Кристина, понимание, чего именно хочется, пришло не сразу: занимались в основном взрослые спортсменки, а хотелось работать именно с детьми.

– До 2016 года детей было очень мало, а потом внезапно начался ажиотаж среди девочек 6–10 лет, спрос стал массовый. Родители разглядели, насколько это красиво – парить в кольце, или на полотнах, или искусно владеть пилоном. Вероятно, сказало и то, что спорт на пилоне стал офи­циальным видом спорта, следом мы зарегистрировали кольцо, а совсем недавно и полотна, – рассказывает белокурая атлетка.

Но это уже последствия того серьезного шага, который совершила Кристина в 2017 году: пять лет назад ей пришла идея легализовать занятия этим спортом, и появилась Федерация по воздушно-спортивному эквилибру, которая за короткое время так активно «расшевелила» регионы, привлекла столько поклонников акробатики, что на прошедшем в мае республиканском чемпионате было представлено 250 номеров. Причем участники были от мала до велика, как говорится.

– На чемпионате выступала женщина из категории 50+, так вот мы до сих пор под впечатлением от ее номера – шикарная дама во всех отношениях! Очень достойное выступление. Поэтому когда меня спрашивают о возрастных ограничения, отвечаю отрицательно: в любом возрасте можно быть красивой, грациозной и спортивной. Нет хорошей «физики» от природы – поможет тренер, спорт – это всегда тандем стараний, желаний, целеустремленности двоих – тренера и ученика. Но, безусловно, переоценивать свои возможности не надо: говорит вам доктор, что с такой спиной⁄коленом не стоит крутиться на шесте или заниматься на полотнах – послушайте специалиста, – говорит Кристина.

При этом отмечает: зрелых дам все же стало меньше. Связывают это в федерации с некоторой стес­нительностью наших женщин.

– Приходят они посмотреть, что же это за зверь такой – пилон или кольцо, а на тренировках одни дети! И у них невольно закрадывается мысль: «Ну, куда мне уже, не тот возраст!» В итоге наша взрослая сборная это не пришедшие совершеннолетними девушки, женщины, а наши подросшие юные воспитанницы, – объясняют в организации. – Но не надо стесняться! В этот спорт надо идти ради красоты и здоровья, у нас же и растяжка, и акробатика, и танцы, все это хорошо мобилизует организм. Пусть это прозвучит самонадеян­но, но фигуры у пилонистов – одни из самых красивых среди спортсменов, этих атлетов видно издалека.

Видимо, родители, приводящие своих дочек (занимаются в основном девочки, хотя и парни есть), учитывают весь этот комп­лекс плюсов. Наплыв в секции случился в 2021 году, тогда стали аккредитовывать региональные филиа­лы, плюс сама Кристина стала более активной в плане привлечения атлетов: стала ездить на соревнования, приглядываться, приглашать, смотреть, кому что больше подходит.

А подойти может далеко не все. Кому-то запросто дается пилон, а кто-то талантливо исполняет номера на кольцах, которые, к слову, сейчас самые популярные – основная запись детей именно в кольцевики, как их называют в федерации. Но тренерский сос­тав подозревает, что ситуация скоро изменится: вот-вот выйдет приказ, позволяющий раздавать разряды в этом виде спорта, что для многих станет важным моментом в спортивной карьере.

– Хотя, знаете, для достаточного количества наших атлетов кубки, места, разряды абсолютно не важны. Они приходят на тренировки за красотой, эстетикой, ощущением свободы и своей грациозности. Они регулярно приезжают на соревнования, но опять-таки ради атмосферы, – отмечают тренеры.

Кстати, о соревнованиях. Есть календарный план РК от профильного министерства для этого вида спорта, согласно которому проводятся самые важные мероприятия, такие как респуб­ликанский чемпионат и, например, Кубок республики (скоро он состоится в Павлодаре).

– На минувшем чемпионате Рес­публики Казахстан мы делали отбор, кто поедет на чемпионат мира, отобрались атлеты из Нур-Султана, Алматы, Павлодара. Сейчас они активно готовятся – соревнования будут в конце октября в Швейцарии. Мы уже ездили на мировые первенства дважды, но впервые отправимся таким большим составом. Едем побеждать, у нас есть опыт, нас уже знают. В прошлом году, несмотря на то что состязания были онлайн, наши атлеты попали в турнирной таблице на пятое место по количеству медалей, две их которых – золотые. На нынешнем чемпионате одна из девочек, Ева Аракелова, поставила мировой рекорд на воздушном кольце, поэтому мы в себе уверены, – с улыбкой говорит Кристина.

Не удержалась и задала вопрос: не упрекают ли атлетов воздушно-спортивного эквилибра в уподоблении стриптизу?

– Раньше – постоянно! Помню, в 2016-м мы получили разрешение от акимата выступить в ходе концерта в одном из торговых цент­ров. Мы как раз тогда готовились к чемпионату Европы в Чехии, девочки надели шикарные костюмы, подготовленные для пражских выступлений. И представляете, нашлись те, кто пошел жаловаться в администрацию торгового цент­ра, что «какие-то стриптизерши» выступают! – смеется Кристина. – У меня даже видео сохранилось с того выступления, там и близко нет ничего похожего на стриптиз: ни костюмов, ни движений, ни антуража.

Сейчас, уверяют в федерации, такого восприятия нет. Ведь объединяет стриптиз и эквилибр лишь шест, у атлетов есть свои строгие критерии по костюмам, по постановке номера. Никакой схожести не обнаружили и представители профильного министерства, после просмотра номеров сказавшие: сколько же труда, стараний и красоты совмещено в этом спорте, который наши тренеры и атлеты смогли вывести на мировой уровень.