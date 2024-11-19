Не смолкнет в сердцах соловьиная трель

Легендарную певицу можно назвать ровесницей века. Она была очевидцем и участником многих знаковых событий. За долгие годы преданного служения искусству Бибигуль Ахметовна была удостоена многих наград и почетных званий, отмечена рядом премий, ставших свидетельством значимости ее вклада в развитие отечественной культуры. А искренняя народная любовь, завоеванная певицей благодаря неиссякаемой творческой энергии и душевной открытости, всегда будет превыше любых орденов и медалей. Ведь испокон веков народ наг­раждает своей любовью певца лишь в тех случаях, когда видит в нем выразителя собственных надежд, когда его голос звучит в унисон с голосом всей страны.

Бибигуль Тулегенова, чье имя стало символом исторических успехов казахского искусства, и сейчас все силы своего таланта отдает на благо Родины, а значит, является народной артисткой не только по званию, но и по самой сути своей творческой работы.

Как отметил заслуженный деятель РК Меир Байнеш, к составлению программы юбилейного вечера Бибигуль Ахметовна подошла с особой тщательностью. Руководство театра «Астана Опера», на сцене которого и состоялся концерт, внимательно выслушало ее предложения по солисткам, которым предстояло исполнить фрагменты из всемирно известных опер. Кандидатуры отбирались из чис­ла воспитанниц легендарной певицы. По словам Меира Байнеша, сегодня мы уже можем говорить о школе Бибигуль Тулегеновой как о поколении артистов, продолжающих и преумножающих ее традиции.

– Бибигуль Ахметовна – это человек-легенда. Она воспитала плеяду вокалистов, которые следуют ее заветам. Я уверен, что нет в Казахстане певцов, которые не ценили бы ее творчество, – сказал Меир Байнеш.

Перед началом концерта гостям вечера представили фотовыставку, отразившую этапные вехи творческой биографии Бибигуль Тулегеновой. Когда же двери пог­рузившегося в полумрак зрительного зала закрылись, певица поприветствовала собравшихся из ложи. Первые аплодисменты очень скоро переросли в бурную овацию, которая не стихала несколько минут. В этот волнующий момент всплес­ка теплых чувств каждый из зрителей стремился передать свое восхищение выдающимся мастером сцены.

Общий тон мероприятию задала сцена «Тойбастар» из оперы «Абай», представленная лауреатами Конкурса им. Бибигуль Тулегеновой Расулом Жармагамбетовым и Татьяной Вицинской, хором, оркестром и балетной труппой «Астана Опера». Ее размах, торжественность и воодушевленность сразу же погрузили публику в атмосферу праздника. А прозвучавшая затем в исполнении заслуженного деятеля РК Нурлана Онербаева музыкально-поэтическая композиция «Бибігүл – ән» на стихи Фаризы Онгарсыновой в ярких художественных образах раскрыла природу уникального таланта выдающейся певицы.

Бурными аплодисментами зрители приветствовали заслуженного деятеля РК Толкын Забирову, выступившую со знаменитым романсом «Бұлбұл». Его на стихи поэта Нурсултана Алимкулова соз­дал в 1945 году композитор Латиф Хамиди. Очень быстро романс стал визитной карточкой Бибигуль Тулегеновой, и любимую певицу стали называть «казахский соловей». В эмоционально-трепетном исполнении Толкын Забировой песня обрела новое звучание, став символом приз­нательности и благодарности Бибигуль Ахметовне за ее творческое бескорыстие.

Народная артистка Башкортостана Альфия Каримова представила каватину Розины из «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, заслуженный деятель РК Айгерим Бекетаева и оперная певица Назым Сагинтай выступили с музыкально-хореографической композицией «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. Ярким получилось выступление Динмухамеда Кошкинбаева, исполнившего эпиталаму (свадебную песнь) Виндекса из оперы Антона Рубинштейна «Нерон». Опера эта уже давно не исполняется целиком, однако фрагмент «Пою тебе, бог Гименей» хорошо известен ценителям классики и в исполнении Динмухамеда Кошкинбаева стал одним из украшений вечера.

Также со сцены прозвучали кюй Нургисы Тлендиева «Аққу», представленный народной артисткой Казахстана Айгуль Улкенбаевой, песня Абая «Желсіз түнде жарық ай» в исполнении народного артиста Казахстана Шахимардана Абилова и детского хора «Астана Опера», запомнились зрителям номера Медета Чотабаева, Жаната Шыбыкбаева, Меира Байнеша, Талгата Аллабиринова и Нургалыма Аманбая.

Завершила концерт знаменитая «Песня о весне» Александра Зацепина на стихи Якова Зискинда, которую вместе со всеми выступающими исполнила Бибигуль Тулегенова.

После длительных аплодисментов выдающаяся певица поблагодарила всех собравшихся:

– Дорогие друзья, мои гости! Я счастлива, что нахожусь среди вас в таком преклонном возрасте. Вы меня слышали и раньше, и теперь, хотя, конечно, я уже не могу петь так, как прежде. Но все-таки я очень счастлива, что нахожусь среди своих учеников. Посмотрите, какие красавицы, какие все умницы. Глаз не оторвать, такие мальчики и девочки! Это все мои дети, потому что сейчас я уже вплотную занимаюсь международным конкурсом вокалистов. Кто знает, кому Аллах даст сколько лет жизни. Я хочу вам пожелать: проживите столько же, сколько я прожила. Нет, проживите еще больше, потому что сейчас такое мирное время. И я думаю, что мы будем очень рады снова встречаться и общаться в этом прекрасном зале.

Корзина цветов, преподнесенная затем от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, стала символом всенародной любви к творчеству легендарной певицы. А бурные овации, которыми вновь разразился огромный зал театра, подтвердили, как много в жизни каждого из нас значат замечательные песни Бибигуль Тулегеновой.