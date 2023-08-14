Не стрелять!

В областной департамент уголовно-исполнительной системы поступила информация, что в селе Самсоновка возле Усть-Каменогорска­ спрятано оружие. Как рассказали в пресс-службе департамента, в ходе совместных с полицейскими оперативно-розыскных мероприятий под мостом в населенном пункте действительно обнаружили в земле ствол.

По заключению экспертизы, обрез сделан из гладкоствольного курского охотничьего ­ружья «ЗК». Модель выпущена в XX веке, является пригодной для стрельбы. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 ст. 287 УК РК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

– По предварительным данным, оружие лежало в тайнике более двух лет, – пояснил замес­титель начальника учреждения № 17 Комитета уголовно-исполнительной системы Ернар Ибраев. – За последний месяц это второй тайник, обнаруженный и ликвидированный совместно с сотрудниками полиции.