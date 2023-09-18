Необходима качественная аналитика

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Александр Бри

Совещание с руководителями государственных аналитических структур провел Государственный советник Ерлан Карин.

В рамках поручения Главы государства по обеспечению качественного эксперт­но-аналитического сопровождения государственной политики, данного на втором заседании Национального курултая, Госсоветник Ерлан Карин провел совещание с руководителями Казахстанского института стратегических исследований, Института внешнеполитических исследований, Казахстанского института общественного развития, Центра военно-стратегических исследований, Института экономических исследований, Института парламентаризма и других аналитических структур.

На совещании главы исследовательских институтов представили рекомендации по поводу повышения качества эксперт­но-аналитической деятельности, налаживания эффективного взаимодейст­вия мозговых центров друг с другом и государственными органами, в том числе на региональном уровне.

В свою очередь Ерлан Карин обозначил основные подходы по координации и совершенствованию деятельности аналитических структур, разработке документов, повышению качества подготовки кадров.

По итогам обсуждения достигнута договоренность, что такого рода встречи будут проходить на системной основе.

#политика #аналитика #совещание

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