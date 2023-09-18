Необходима качественная аналитика Свежий выпуск 18 сентября 2023 г. 2:15 384 Александр Бри Совещание с руководителями государственных аналитических структур провел Государственный советник Ерлан Карин. В рамках поручения Главы государства по обеспечению качественного экспертно-аналитического сопровождения государственной политики, данного на втором заседании Национального курултая, Госсоветник Ерлан Карин провел совещание с руководителями Казахстанского института стратегических исследований, Института внешнеполитических исследований, Казахстанского института общественного развития, Центра военно-стратегических исследований, Института экономических исследований, Института парламентаризма и других аналитических структур. На совещании главы исследовательских институтов представили рекомендации по поводу повышения качества экспертно-аналитической деятельности, налаживания эффективного взаимодействия мозговых центров друг с другом и государственными органами, в том числе на региональном уровне. В свою очередь Ерлан Карин обозначил основные подходы по координации и совершенствованию деятельности аналитических структур, разработке документов, повышению качества подготовки кадров. По итогам обсуждения достигнута договоренность, что такого рода встречи будут проходить на системной основе. #политика #аналитика #совещание