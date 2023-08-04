"Нецензурных высказываний не было" – акиму Щучинска пришлось объясняться с горожанами после прямого эфира

Фото: instagram.com/tirazh.kz и скриншот с видео istagram.com/burabay_audanynyn_akimdigi

Как пишет республиканское информационное агентство «Тираж», прямой эфир в Instagram акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова не был вовремя выключен. А не знавший об этом градоначальник якобы позволил себе нецензурно высказаться насчет ответов на вопросы горожан.

«…вместо открытости перед населением, о котором не раз твердил глава государства, Олжас Нурмагамбетов использовал иную формулировку, которую мы не можем опубликовать, так как мат запрещен... И всё это было высказано в прямом эфире десяткам жителей города, которые смотрели на акима Щучинска и писали ему свои вопросы.

Уже выйдя из кабинета, где проходил эфир, Олжас Байболатович понял, что всё это время камера снимала и публиковала его позицию к вопросам жителей и отключил эфир», – утверждает издание.

Этот прямой эфир главы Щучинска не опубликовали.

На следующий день Олжас Нурмагамбетов записал видеоопровержение, которое появилось на Instagram-странице акимата Бурабайского района.

«2 августа акимат Бурабайского района провел прямой эфир, где я выступил с отчетом о проделанной акиматом города Щучинска работе за первое полугодие текущего года. Сообщаю, что в ходе и после прямого эфира мною в адрес жителей Щучинска негативных, а тем более нецензурных высказываний не было сказано», – заявил аким.