Незаконное предоставление земельных участков выявили при проверке СПК "Актобе"

Незаконно предоставленные земельные участки возвращены государству в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе проверки АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» установлены факты предоставления земельных участков не по их целевому назначению и по заниженной стоимости.

Так, в 2018 году СПК реализовала земельный участок в 25 га ТОО «Баракат Нур» под специальный проект на 130 млн тенге. Тогда как на тот момент кадастровая стоимость участка составляла 161 млн тенге.

В последующем эти земли незаконно разделили на 167 земельных участков и реализовали третьим лицам для строительства коттеджного городка.