Незаконное предоставление земельных участков выявили при проверке СПК "Актобе"

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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Незаконно предоставленные земельные участки возвращены государству в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе проверки АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» установлены факты предоставления земельных участков не по их целевому назначению и по заниженной стоимости.

Так, в 2018 году СПК реализовала земельный участок в 25 га ТОО «Баракат Нур» под специальный проект на 130 млн тенге. Тогда как на тот момент кадастровая стоимость участка составляла 161 млн тенге.

В последующем эти земли незаконно разделили на 167 земельных участков и реализовали третьим лицам для строительства коттеджного городка.

«По акту надзора прокуратуры области СПК инициированы иски в суд о возврате участков. Решением суда в сентябре 2023 года исковые требования корпорации удовлетворены, договоры купли-продажи между СПК и ТОО «Баракат Нур», а также третьими лицами признаны недействительными.  Решение суда вступило в законную силу в середине декабря этого года», — проинформировали в прокуратуре Актюбинской области.   

 

#Актюбинская область #прокуратура #земля #предприниматели

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