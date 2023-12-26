Незаконное предоставление земельных участков выявили при проверке СПК "Актобе"

Незаконно предоставленные земельные участки возвращены государству в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
В ходе проверки АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» установлены факты предоставления земельных участков не по их целевому назначению и по заниженной стоимости.
Так, в 2018 году СПК реализовала земельный участок в 25 га ТОО «Баракат Нур» под специальный проект на 130 млн тенге. Тогда как на тот момент кадастровая стоимость участка составляла 161 млн тенге.
В последующем эти земли незаконно разделили на 167 земельных участков и реализовали третьим лицам для строительства коттеджного городка.
«По акту надзора прокуратуры области СПК инициированы иски в суд о возврате участков. Решением суда в сентябре 2023 года исковые требования корпорации удовлетворены, договоры купли-продажи между СПК и ТОО «Баракат Нур», а также третьими лицами признаны недействительными. Решение суда вступило в законную силу в середине декабря этого года», — проинформировали в прокуратуре Актюбинской области.