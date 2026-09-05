Военная техника будет передвигаться по трем регионам Казахстана в рамках учений ОДКБ

Военно-промышленный комплекс

Совместные учения ОДКБ «Рубеж-2026» пройдут на полигоне «Коктал» с 12 по 19 сентября

Фото: Минобороны

С 12 по 19 сентября на полигоне «Коктал» в области Жетісу пройдет совместное учение Организации Договора о коллективной безопасности «Рубеж-2026», передает Kazpravda.kz.

В связи с подготовкой и проведением учений с 7 по 30 сентября запланировано передвижение военной техники и личного состава по территории Алматинской и Жамбылской областей, а также области Жетісу.

«Передвижение военной техники и личного состава носит плановый характер и связано с подготовкой и проведением совместного учения ОДКБ «Рубеж-2026», — сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

Во время учений военнослужащие проведут полевые занятия. Они будут отрабатывать перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение поставленных задач.

Мероприятия пройдут в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ.

В Минобороны также отметили, что учения «Рубеж» проводятся регулярно и поочередно на территории стран – участниц Организации.

#учения #военные #Министерство обороны

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