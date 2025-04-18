Прокуратура Астаны защитила права 25 столичных предприятий, на деятельность которых были незаконно наложены ограничения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2024 году один из контролирующих органов приостановил работу этих бизнес-объектов без уведомления прокуратуры, что является нарушением законодательства.

С 20 января текущего года в силу вступили изменения в Предпринимательский кодекс, согласно которым государственные органы обязаны уведомлять органы прокуратуры перед введением любых запретительно-ограничительных мер в отношении субъектов предпринимательства. Нововведение направлено на усиление прокурорского контроля за законностью решений, влияющих на бизнес.

По результатам проверки прокуратуры столицы все незаконные меры были отменены, а два ответственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура призывает предпринимателей сообщать о подобных случаях. В целях оперативного реагирования и правовой поддержки в прокуратуре Астаны работает фронт-офис для приема обращений: 8 (7172) 71-24-67.