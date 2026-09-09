Конституционный суд рассмотрел обращение о ДНК-экспертизе по делу об усыновлении

Заявитель считает, что требование ДНК-экспертизы судом при отсутствии спора об отцовстве затрагивает право на частную и семейную жизнь, принцип равенства и право на судебную защиту

Фото: Конституционный суд

Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции законодательства, предусматривающего представление заключения молекулярно-генетической экспертизы при рассмотрении судом дела об усыновлении ребенка супругом, отцовство которого установлено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КС.

По словам заявителя, требование ДНК-экспертизы судом при отсутствии спора об отцовстве затрагивает право на частную и семейную жизнь, принцип равенства и право на судебную защиту, а также не соответствует принципу приоритета наилучших интересов ребенка.

Конституционный Суд отметил, что институт усыновления направлен на защиту прав и интересов ребенка, а молекулярно-генетическая экспертиза, назначенная судом в ходе разбирательства, позволяет подтвердить родство с отцом, обеспечивает законность и обоснованность судебных решений и способствует реализации права ребенка знать своих родителей. Одновременно Конституционный Суд напомнил, что рассмотрение и оценка фактических обстоятельств конкретного дела не входят в полномочия Конституционного Суда.

С учетом ранее проведенной проверки и отсутствия признаков нарушения прав и свобод заявителя, в принятии обращения к конституционному производству отказано.