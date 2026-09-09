Родителей юных домбристов из Астаны обманули под предлогом поездки в Дубай

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Проводится досудебное расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в полицию поступило коллективное заявление от родителей воспитанников кружка домбры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По предварительным данным, 32-летний мужчина, войдя в доверие к родителям, пообещал организовать поездку воспитанников кружка в Дубай для участия в конкурсе. Под этим предлогом он получил от них деньги в различных размерах.

«Установлено 11 эпизодов завладения деньгами путем обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможная причастность других лиц»,  – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции также напомнили, что перед передачей денег необходимо убедиться в достоверности предоставленной информации, проверить документы и условия оказания услуг, а также не доверять обещаниям, не подтвержденным официальными документами. В случае возникновения сомнений рекомендуется обратиться в полицию по номеру «102».

#поездка #обман #домбристы #Дубай

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