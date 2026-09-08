Более 100 млн тенге на счета дропперов: сеть интернет-казино раскрыли в Алматы

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В Алматы пресекли деятельность группы лиц, обеспечивавших работу незаконных интернет-казино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы Rocket.do.

Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который занимался поиском лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.

Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов.

В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.

Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге. Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», − говорится в информации.

Напомним, Департамент АФМ по Актюбинской области проводил расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.