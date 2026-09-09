В Алматы сносят незаконно возведенное здание с кафе и магазинами

Строительство,Закон и Порядок

Это останововчный комплекс, расположенный южнее улицы Толе би

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы приступили к сносу незаконно возведённого остановочного комплекса с кафе и магазинами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Демонтаж проводится по решению суда. Еще в 2022 году Управление градостроительного контроля направило исковое заявление в Ауэзовский районный суд №2 города Алматы на снос остановочного комплекса, поскольку у владельца не было разрешительных документов. После были продолжительные судебные разбирательства.

В конечном итоге Алматинским городским судом решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменения, и исполнительный лист поступил в Департамент юстиции.

Снос объектов начат с участием судебных исполнителей.

Скриншот с видео акимата

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