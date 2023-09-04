Ни дня без спорта

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Любовь Доброта, Туркестанская область

В административном центре Мактааральского района – поселке Мырзакент в эксплуатацию сдали Дворец спорта.

фото пресс-службы облакимата

Пять лет назад поселок Мырзакент получил статус районного центра, но только сейчас здесь появилась возможность построить Дворец спорта. Специализированное учреждение станет базой для занятий спортом и тренировок местных детей, подростков, молодежи и людей зрелого возраста, желаю­щих поддерживать физическую форму.

Из бюджета на возведение главного спортивного объекта района выделили 881 млн тенге. Строительная компания ТОО «Нүрі-Л-Жетысай», выигравшая конкурс государственных закупок, с поставленной задачей справилась. Сдачу объекта в эксплуатацию приурочили к празднованию Дня Конституции, ведь Основной закон страны гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом.

В церемонии открытия приняли участие аким района Бахыт Асанов, серебряный призер Сиднейской Олимпиады по боксу Мухтархан Дильдабеков, чемпион мира по боксу Биржан Жакупов, местные спортсмены и общественность.

Выступая с поздравительной речью, Бахыт Асанов, подчеркнув особое место спорта в укреплении здоровья, выразил надежду, что Дворец спорта станет основой развития массового спорта в районе, и вскоре страна услышит имена местных спортсменов, добившихся результатов на спортивных площадках мирового уровня.

В двухэтажном здании имеются два больших спортивных зала и тренажерный зал, а также специальные залы для занятий. В спортивном зале на первом этаже будут заниматься члены секций по гандболу, баскетболу, волейболу. Во втором спортзале предусмотрены все условия для занятий борьбой, боксом, гимнастикой, тяжелой и легкой атлетикой.

Кроме того, здесь предусмот­рены кабинеты и комнаты для сотрудников администрации, медицинских работников, комфортные раздевалки и душевые комнаты, помещения для отдыха, санузлы. На территории за пределами здания оборудовано мини-футбольное поле, имеется вместительная парковка.

#Спорт #Мырзакент #Дворец спорта

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