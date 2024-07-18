Ни один онкопациент не останется без лекарств - Минздрав

В Казахстане работает Call-центр, куда можно позвонить по вопросу доступности лекарств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Обеспечение пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями лекарственными препаратами является приоритетом Министерства здравоохранения. Чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов. Ни один пациент не останется без необходимого лечения», - говорится в сообщении ведомства.

Областные управления здравоохранения и онкологические центры ведут мониторинг ситуации.

Для удобства пациентов и получения необходимой информации работает Call-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи.