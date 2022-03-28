Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан организован специальный рейс, доставивший из Алматы в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для нуждающихся граждан Украины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Груз, общим весом 17,5 тонны, включает в себя предметы первой необходимости, среди которых постельные принадлежности и продукты питания. Ранее Казахстан отправил гуманитарную помощь общим весом 28,2 тонны в виде 17 наименований лекарств – антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Указанная помощь была предоставлена согласно данному ранее поручению Главы государства на основании обращения украинской стороны", – говорится в сообщении.

Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании "Беркут" вывезет несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.