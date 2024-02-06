Министром финансов стал Мади Такиев

Нового министра назначил глава государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: ortcom.kz

"Указом главы государства Такиев Мади Токешович назначен министром финансов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция». В 2011 году получил диплом магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права министерства науки-Академии наук РК.

В разные годы работал в Налоговом комитете по городу Алматы, Налоговом комитете МФ РК, Миннацэкономики, канцелярии премьер-министра, департаменте госдоходов по Атырауской области, КГД Минфина.

В 2019-2020 гг. – вице-министр национальной экономики РК, в 2020-2023 гг – заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С марта 2023 года – депутат Мажилиса парламента, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса парламента РК, член фракции партии AMANAT в Мажилисе парламента РК.