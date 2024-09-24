Новую технологию по лечению аритмии сердца внедрили в Казахстане

Восстановление пациентов может занять несколько дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
По данным ведомства, Казахстан первым среди стран СНГ внедрил новейшую технологию лечения аритмии сердца. Специалисты Центра Сердца UMC успешно внедрили электроимпульсную аблацию Farapulse – передовую методику лечения аритмий сердца, которая используется в ведущих клиниках мира. Технология отличается высокой безопасностью и эффективностью, а время восстановления пациентов после процедуры сокращается до 1-2 дней.
Мастер-класс по применению новой технологии провел всемирно известный кардиолог, профессор Серж Боведа из французской клиники Clinique Pasteur, который также является секретарем Европейской Ассоциации Сердечного Ритма (EHRA).
«Процедура малоинвазивная – катетер вводится через бедренную вену и направляется к сердцу, где при помощи электропорации воздействует только на патологические ткани. Весь процесс занимает не более часа, и пациенты могут вернуться к нормальной жизни через пару дней», – рассказал профессор.
Технология Farapulse внедрена в Казахстане впервые среди стран СНГ и Центральной Азии. Ее применяют при появлении у пациентов фибрилляции предсердий – быстром и неритмичном сокращении верхних камер сердца. Специалисты Центра Сердца UMC провели 8 процедур в ходе мастер-класса, под руководством доктора Боведы.
«Технология позволяет точечно воздействовать на зоны аритмии, не затрагивая здоровые ткани, что делает лечение максимально безопасным для пациента», - отметил заведующий отделением интервенционной аритмологии Центра Сердца UMC Омирбек Нуралинов.
Внедрение этой технологии особенно актуально, поскольку сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире.
«В Казахстане около 1 000 пациентов ежегодно нуждаются в лечении фибрилляции предсердий, и благодаря государственной квоте они смогут получить эту высокотехнологичную помощь бесплатно», – подчеркнул председатель правления UMC Юрий Пя.