Новую технологию по лечению аритмии сердца внедрили в Казахстане

Восстановление пациентов может занять несколько дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав РК

По данным ведомства, Казахстан первым среди стран СНГ внедрил новейшую технологию лечения аритмии сердца. Специалисты Центра Сердца UMC успешно внедрили электроимпульсную аблацию Farapulse – передовую методику лечения аритмий сердца, которая используется в ведущих клиниках мира. Технология отличается высокой безопасностью и эффективностью, а время восстановления пациентов после процедуры сокращается до 1-2 дней.

Мастер-класс по применению новой технологии провел всемирно известный кардиолог, профессор Серж Боведа из французской клиники Clinique Pasteur, который также является секретарем Европейской Ассоциации Сердечного Ритма (EHRA).

«Процедура малоинвазивная – катетер вводится через бедренную вену и направляется к сердцу, где при помощи электропорации воздействует только на патологические ткани. Весь процесс занимает не более часа, и пациенты могут вернуться к нормальной жизни через пару дней», – рассказал профессор.

Технология Farapulse внедрена в Казахстане впервые среди стран СНГ и Центральной Азии. Ее применяют при появлении у пациентов фибрилляции предсердий – быстром и неритмичном сокращении верхних камер сердца. Специалисты Центра Сердца UMC провели 8 процедур в ходе мастер-класса, под руководством доктора Боведы.

«Технология позволяет точечно воздействовать на зоны аритмии, не затрагивая здоровые ткани, что делает лечение максимально безопасным для пациента», - отметил заведующий отделением интервенционной аритмологии Центра Сердца UMC Омирбек Нуралинов.

Внедрение этой технологии особенно актуально, поскольку сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире.