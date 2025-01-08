Новые подходы в бюджетно-налоговой и тарифной политике разрабатывает правительство

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в рамках поставленных главой государства задач в ближайшее время будут представлены новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политик.

«В интервью газете «Ана тiлi» президент подчеркнул, что задачей правительства является обеспечение экономического роста страны и повышение благосостояния граждан. Мы должны обеспечить интенсивный экономический рост. В этой связи под руководством Серика Макашевича экономическим блоком правительства совместно с группой экспертов прорабатываются новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики, которые в том числе затронут сферу социального обеспечения. Указанные подходы будут представлены в ближайшее время, после детального обсуждения с экспертным сообществом», – подчеркнул Олжас Бектенов.