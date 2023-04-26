Новые проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве реализуют в Казахстане

Планы по реализации новых проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве с созданием свыше 5 тыс. рабочих мест рассмотрели на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Также члены госкомиссии рассмотрели вопросы расширения локализации в машиностроении и строительства 24 канализационно-очистных сооружений, что позволит довести уровень очистки сточных вод в городах с 78% до 89%.

«Кроме того, обсуждены вопросы деятельности АО «НК «Казахстан инжиниринг», передачи части акций АО «KEGOC» в конкурентную среду посредством SPO, а также исключения 10 организаций коммунальной собственности из Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы», - рассказали в пресс-службе Правительства.