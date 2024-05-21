Новые водосберегающие технологии внедряют в Туркестанской области

Сельское хозяйство, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Создание хлопково-текстильного кластера на основе капельного орошения и посева семян элитных сортов позволит сократить площади под хлопок и увеличить сбор высококачественного сырья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Во время рабочей поездки в Туркестанскую область 20 мая вице-премьер Серик Жумангарин посетил промышленный парк в сельском округе Шага Сауранского района. Здесь казахстанская компания «BNK Group» совместно с американской «Nelson Irrigation» в 2023 году запустила производство дождевальных машин кругового и фронтального действия. Все производство разместилось на площади 3 тыс. м2. Это крупный многомиллиардный инвестпроект, который позволит наладить в Казахстане производство полного цикла дождевальных машин для повсеместного применения водосберегающих технологий.  

Однако, на сегодня компания как резидент РК сталкивается с сильной налоговой нагрузкой. По словам директора предприятия Ниязали Бейсенбаева, у иностранных компаний, представленных на рынке, в этом плане есть ряд преимуществ. Например, большинство заключаемых контрактов с компанией-нерезидентом РК освобождены от уплаты НДС и прочих госпошлин.  

«Несомненно, Казахстану нужны дождевальные машины собственного производства и как можно скорее. Мы поддержим отечественного производителя в части закупа техники для внедрения водосберегающих технологий в других регионах. Что касается уплаты НДС, поручаю Министерству сельского хозяйства по возвращении в Астану провести совещание со всеми заинтересованными госорганами для скорейшего решения этого вопроса», — ответил директору предприятия Серик Жумангарин.

Второй крупный промышленный объект посещения – хлопково-текстильный кластер. Это совместный проект СПК «Туркестан» и ТОО «Алтын дала макта», где в качестве консультантов была привлечена китайская компания Lihua Spinning Technology Co., Ltd. Проект предусматривает создание полного цикла производства – от выращивания высококачественного сырья до переработки и производства одежды из тонкого полотна, а также домашнего текстиля высокого качества.

Впервые в области предприятие установило системы капельного орошения и посеяло семена элитных сортов хлопка на площади более 1 тыс. га. Здесь уже работают более 50 человек из числа местных жителей.  Поэтапно, с вводом в эксплуатацию завода по производству пластиковых труб, систем капельного орошения, двух заводов по переработке хлопка, прядильной и ткацкой фабрик, а также других запланированных объектов кластера, предприятие обеспечит  более 4 тыс.  рабочих мест, а казахстанцев – высококачественными тканями и текстильной продукцией.  

В этот же день Серик Жумангарин ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы ТОО «БНК АГРО KZ», получившей льготное кредитование под 2,5% годовых, деятельностью мебельной фабрики Aqniet и проектом строительства томатного завода. 

#Туркестанская область #сельское хозяйство #технологии #Жумангарин

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